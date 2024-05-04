公司註冊處泄11萬人電話住址身分證 發現風險兩周後公布 處方致歉 私隱署查

另涵護照號碼電郵 稱已維修

私隱專員公署表示，事件受影響人數眾多，公署已即時展開調查，並已建議有關部門盡快通知受影響者；截至昨晚10時，公署沒接獲相關查詢或投訴。政府資訊科技總監辦公室稱高度關注事件，已建議公司註冊處盡快檢查及修補漏洞、進一步審視系統的整體保安設計。

「承辦商設計系統時輸額外個人資料」

公司註冊處昨晚表示，電子服務網站已完成緊急維修，封堵資料進一步外泄的風險。調查結果顯示，承辦商設計系統時，除了提供查冊相關資料，還將額外個人資料傳輸到客戶端電腦；這些額外資料不會顯示在查冊結果頁面，但倘查冊者在該頁面利用開發者工具（Web developer tool，如使用Google Chrome瀏覽器，可按F12進入工具介面），便會取得額外的個人資料；如查冊者透過編寫程式（robotic search）查閱資料，也會取得部分額外的個人資料。公司註冊處在調查中亦發現，以電子方式提交持牌放債人委任第三方的通知書時，也曾出現同樣情况。

查冊者用「開發者工具」可閱資料

公司註冊處強調十分關注個人資料外泄風險，正徵詢私隱專員公署和資科辦意見，全面檢視事件及進一步加強個人資料保障措施，以防同類事件發生。

根據私隱專員公署網站，法例並無規定資料使用者就外泄事故通知私隱專員公署，公署建議通報。根據公署《資料外泄事故的處理及通報指引》，一般來說，知悉事故後不論內部調查進度如何，都應在切實可行的情况下盡快通報。

議員斥政府機構接連出事

騙案多「兩星期樓都賣埋」

江玉歡認為今次事件屬低級錯誤，政府應盡快公布涉事承辦商有無負責其他相關系統、有無其他部門有資料外泄風險、政府花費多少公帑購買涉事系統等，以增加透明度及釋除公衆疑慮。江認為，處方事隔兩周才公布11萬人受影響屬太遲，今次涉及重要個人資料，處方應加快調查，加上現時詐騙案多，「兩星期樓都賣埋啦」。

立法會議員、資訊科技及廣播事務委員會主席葛珮帆認為情况不能接受，她指近年政府機構接續出現資料外泄事件，且愈來愈嚴重，顯示政府部門網絡保安出問題，政府要嚴肅正視網絡及資訊安全問題，檢視各部門的網絡安全措施，就數據安全做內部演練，加強網絡安全意識和應對能力。

公眾以往透過查冊可獲得公司董事的完整身分證號碼及通常住址。公司註冊處2021年起分階段收緊查冊安排，當年8月起公司可在其登記冊以董事的通訊地址代替通常住址；2022年10月起，新提交文件中，董事的身分證號碼最後4位會以「*」號取代；去年12月起，資料當事人可向公司註冊處申請，不提供在第二階段開始前已向該處登記的文件所載的受保護資料。

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