明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

公司註冊處泄11萬人電話住址身分證 發現風險兩周後公布 處方致歉 私隱署查

【明報專訊】公司註冊處上月19日指其電子服務網站有個人資料外泄風險。事隔兩周，該處昨晚發稿稱已完成調查，發現約11萬人受影響，涉及個人資料包括姓名、完整護照號碼、完整身分證號碼、通常住址、電話號碼及電郵，已分批通知受影響者解釋和致歉。私隱專員公署稱已即時展開調查。公司註冊處未有交代何時發現網站有資料外泄風險，也無交代何時發現11萬人受影響。立法會議員江玉歡批評事件屬低級錯誤，相隔兩周公布詳情「真係太耐」。

另涵護照號碼電郵 稱已維修

私隱專員公署表示，事件受影響人數眾多，公署已即時展開調查，並已建議有關部門盡快通知受影響者；截至昨晚10時，公署沒接獲相關查詢或投訴。政府資訊科技總監辦公室稱高度關注事件，已建議公司註冊處盡快檢查及修補漏洞、進一步審視系統的整體保安設計。

「承辦商設計系統時輸額外個人資料」

公司註冊處昨晚表示，電子服務網站已完成緊急維修，封堵資料進一步外泄的風險。調查結果顯示，承辦商設計系統時，除了提供查冊相關資料，還將額外個人資料傳輸到客戶端電腦；這些額外資料不會顯示在查冊結果頁面，但倘查冊者在該頁面利用開發者工具（Web developer tool，如使用Google Chrome瀏覽器，可按F12進入工具介面），便會取得額外的個人資料；如查冊者透過編寫程式（robotic search）查閱資料，也會取得部分額外的個人資料。公司註冊處在調查中亦發現，以電子方式提交持牌放債人委任第三方的通知書時，也曾出現同樣情况。

查冊者用「開發者工具」可閱資料

公司註冊處強調十分關注個人資料外泄風險，正徵詢私隱專員公署和資科辦意見，全面檢視事件及進一步加強個人資料保障措施，以防同類事件發生。

根據私隱專員公署網站，法例並無規定資料使用者就外泄事故通知私隱專員公署，公署建議通報。根據公署《資料外泄事故的處理及通報指引》，一般來說，知悉事故後不論內部調查進度如何，都應在切實可行的情况下盡快通報。

議員斥政府機構接連出事

騙案多「兩星期樓都賣埋」

江玉歡認為今次事件屬低級錯誤，政府應盡快公布涉事承辦商有無負責其他相關系統、有無其他部門有資料外泄風險、政府花費多少公帑購買涉事系統等，以增加透明度及釋除公衆疑慮。江認為，處方事隔兩周才公布11萬人受影響屬太遲，今次涉及重要個人資料，處方應加快調查，加上現時詐騙案多，「兩星期樓都賣埋啦」。

立法會議員、資訊科技及廣播事務委員會主席葛珮帆認為情况不能接受，她指近年政府機構接續出現資料外泄事件，且愈來愈嚴重，顯示政府部門網絡保安出問題，政府要嚴肅正視網絡及資訊安全問題，檢視各部門的網絡安全措施，就數據安全做內部演練，加強網絡安全意識和應對能力。

公眾以往透過查冊可獲得公司董事的完整身分證號碼及通常住址。公司註冊處2021年起分階段收緊查冊安排，當年8月起公司可在其登記冊以董事的通訊地址代替通常住址；2022年10月起，新提交文件中，董事的身分證號碼最後4位會以「*」號取代；去年12月起，資料當事人可向公司註冊處申請，不提供在第二階段開始前已向該處登記的文件所載的受保護資料。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕資料外泄 公司註冊處

上 / 下一篇新聞