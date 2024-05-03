新稅務措施 24/25課稅年推

23/24寬免薪俸稅最多3000

稅務局昨發出約244萬份2023/24課稅年度個人報稅表，該年度將寬免100%的利得稅、薪俸稅及個人入息課稅，每宗個案上限3000元。

2024/25課稅年度起推出的稅務措施，包括薪俸稅及個人入息課稅標準稅率兩級制：入息淨額高於500萬元者，首500萬元收入稅率為15%，超出500萬元的部分稅率16%。入息淨額500萬元或以下者，稅率維持15%不變。

輔助生育開支將可扣稅

同時，政府將提高與新生子女同住納稅人的居所貸款利息及住宅租金扣除限額，由10萬元增至12萬元。扣稅條件是該子女須於去年10月25日或之後出生、未滿18歲，納稅人在該課稅年度內要在港與該子女連續同住至少6個月，或稅務局長認為屬合理的較短期間。政府已就上述措施的條例草案交立法會審議。

薪俸稅及個人入息課稅亦將新設「輔助生育服務」開支扣除，每年度最多扣除10萬元，而可申請扣除的只限在港持認可牌照中心接受生殖科技程序的必要開支，納稅人須保留指定證明文件6年，以備查核。