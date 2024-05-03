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印花稅收10年低 稅局料增45% 局長：樓股改善審慎樂觀 學者：息口高挑戰大

【明報專訊】稅務局昨日公布政府2023/24財政年度臨時稅收數據，政府稅收總額3420億元，按年度跌5%，其中主要稅收之一的印花稅按年度減少三成至491億元，為連續兩年下跌三成，並跌至10年低位。稅務局預計2024/25年度印花稅收入將增45%，因而預料整體稅收亦會增加。稅務局長譚大鵬表示近日物業交投增加，股市亦改善，認為估算是「審慎樂觀」。有學者表示美國息口維持高位，將繼續為本港印花稅及利得稅收入構成挑戰。

總稅收跌5% 薪俸稅增0.5%

據稅務局臨時數字，2023/24年度佔比最多的稅收依次為利得稅、薪俸稅及印花稅，除了薪俸稅錄0.5%增幅，其餘兩項主要稅收均下跌（見表）。稅務局預算2024/25年度整體稅收將增12%至3828億元，各主要收入同增，其中印花稅料增45%，薪俸稅及利得稅分別增10%及6%。

局長：加蓋印花申請增幅可觀

印花稅由2022/23年度700億元減至2023/24年度491億元。譚大鵬說，2023/24年度實際所收印花稅確比原先估計跌幅大，主要因過去一年樓市及股市不太理想。政府預計印花稅於2024/25年度回升，譚回應提問時稱，政府今年2月底公布樓市撤辣後，物業交投量顯著上升，土地註冊處物業註冊數量增逾5%，而部門收到申請加蓋印花的文件於上月亦有可觀增幅，因此不是過分樂觀。翻查資料，今年3月樓宇買賣合約有3971份，按月增67%。

利得稅收方面，2023/24年度按年減2%，譚大鵬稱是受2022年按年生產總值下跌3.5%影響，利得稅應評稅比率跌3%，令稅收減少；而去年GDP按年上升，因此對本港經濟前景審慎樂觀。

薪俸稅屬有增幅的主要稅收，2023/24年度收799億元，為歷年新高，按年度增4億元；譚稱主要因本港就業率平穩，加上政府減少稅務寬免措施，令納稅人數增加。他說稅務局預料2024/25年度薪俸稅收會進一步升至876億元，主要因失業率及就業不足率維持低水平，加上各項輸入人才計劃，勞動人口回升，人力資源管理學會亦預測平均薪酬將有加幅，認為對稅收有一定幫助。

李兆波：港元強不利旅遊零售

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波說，本港近期樓市及股市活躍，若走勢維持，有機會達到稅收目標，但仍有一定難度。他說整體而言未來本港印花稅及利得稅會繼續面對頗大挑戰，主要因為美國息口至今未有迹象調減，利息支出增加企業營運成本及物業買家置業成本，情况不一定樂觀；在美國高息下美元及港元較強，其他地區貨幣較弱，會影響旅客在港消費意欲，對本港零售市道亦有影響。

至於近年在移民潮下被受關注的「離港清稅」，譚大鵬稱2023/24年度約有3.75萬宗，對上兩個年度分別5.65萬及5.61萬宗，最新減幅頗大。譚重申離港清稅原因眾多，「移民者亦不一定會離港清稅」，認為社會不宜簡單認為數字反映某些現象。

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相關字詞﹕利得稅 印花稅 薪俸稅 政府收入 稅務局

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