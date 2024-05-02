前3屆要求原創 未具體提內容手法

今屆文學獎增「鼓勵以多元方式創作」

其他知名文學獎未禁影射暴力內容

在近10年在文學獎小說組中，曾有冠軍作品描寫主角進入另一時空，及在配角誘導下殺死該配角的情節；也有小說作品以妓女為題描寫社會弱勢及邊緣人，進入決選。本地其他較高知名度的文學獎如青年文學獎、紅樓夢獎等，也未見同類條款要求作品須不含影射、暴力、不雅等內容。評審決定方面，上一屆2020年文學獎細則列出以評審團決定為準，今次文學獎的評審結果改為「以評審委員及主辦機構的決定為準」，並訂明主辦的康文署公共圖書館對「評審過程及得獎結果有最終決定權」。

不設文學評論組 康署：大眾少創作

今屆文學獎另一改動是不設文學評論組，過去該組容許參加者提交有關現代當代中文文學的賞析、評論或文學理論評論。康文署回覆查詢時解釋，由於文學評論組需要對特定題材或對象深入研究及分析，「普羅大眾較少創作這類文體」，亦反映在歷屆的參賽人數上，故復辦後不設該組。

曾擔任文學評論組評審的作家鄭政恆說，參賽人數較其他組別少是文學評論組的「弱勢」，但文學評論也是文學重要的部分，有助大眾理解及鑑賞文學作品，提升一個地方的文化水平。翻查資料，過去3屆文學評論組得主勞緯洛、張可森及鄧樂兒，分別分析作家駱以軍、董啟章，及韓麗珠和謝曉虹的寫作風格。