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要聞

前3屆要求原創 未具體提內容手法

【明報專訊】公共圖書館舉辦的「中文文學創作獎」（文學獎）今年加入新規定，要求作品不得有影射成分或令人厭惡語言等內容。翻查先前3屆文學創作獎及「文學雙年獎」的報名表格，除兒童故事組要求「主題正確，內容健康及有趣易讀」、兒童圖畫故事組「適合四至八歲兒童閱讀」，其他組別僅要求作品原創、未經發表及符合字數等，並未具體提及內容或創作手法。過去文學獎的報名表格也提到「各組參賽者可自由取材和命題」，今年參賽表格未見提及此句。在今屆比賽宗旨中，除原有培養市民文學欣賞能力及提高市民創作興趣外，新增「鼓勵市民以多元方式創作」。

今屆文學獎增「鼓勵以多元方式創作」

其他知名文學獎未禁影射暴力內容

在近10年在文學獎小說組中，曾有冠軍作品描寫主角進入另一時空，及在配角誘導下殺死該配角的情節；也有小說作品以妓女為題描寫社會弱勢及邊緣人，進入決選。本地其他較高知名度的文學獎如青年文學獎、紅樓夢獎等，也未見同類條款要求作品須不含影射、暴力、不雅等內容。評審決定方面，上一屆2020年文學獎細則列出以評審團決定為準，今次文學獎的評審結果改為「以評審委員及主辦機構的決定為準」，並訂明主辦的康文署公共圖書館對「評審過程及得獎結果有最終決定權」。

不設文學評論組 康署：大眾少創作

今屆文學獎另一改動是不設文學評論組，過去該組容許參加者提交有關現代當代中文文學的賞析、評論或文學理論評論。康文署回覆查詢時解釋，由於文學評論組需要對特定題材或對象深入研究及分析，「普羅大眾較少創作這類文體」，亦反映在歷屆的參賽人數上，故復辦後不設該組。

曾擔任文學評論組評審的作家鄭政恆說，參賽人數較其他組別少是文學評論組的「弱勢」，但文學評論也是文學重要的部分，有助大眾理解及鑑賞文學作品，提升一個地方的文化水平。翻查資料，過去3屆文學評論組得主勞緯洛、張可森及鄧樂兒，分別分析作家駱以軍、董啟章，及韓麗珠和謝曉虹的寫作風格。

相關字詞﹕文學評論 文學創作獎

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