康署文學獎復辦 禁影射厭惡語言 文壇憂排除部分作品 「如《圍城》參賽或不合資格」

明報記者 林勵

黃碧雲：自己作品或被撤資格

曾多次獲另一獎項「中文文學雙年獎」的作家黃碧雲聽到新增條款時失笑，形容日後參賽作品「只能非常古雅」，按此準則自己的作品不能排除會遭取消資格。她向本報表示，不認為這些條款可限制到創作，又指作品「能否獲認同，不是一個獎可以決定」，反而若創作者看着條款來創作，「不認為是合格的創作者」。

康署：倘不雅不利國安可撤資格

對於復辦的文學獎加入新規則，康文署回覆查詢時，未正面回應如何界定「影射」及「令人厭惡」、作品能否談性愛或同性戀等，也未就是否由評審或康文署判斷作品合乎資格作回應。署方說，一直確保其舉辦的活動必須符合香港法例，若有合理理由認為作品內容屬淫褻或不雅、牴觸或違反香港法律，或不利國家安全，可取消參賽或得獎資格。

首屆文學創作獎在1979年市政局年代舉辦，雙年獎則在1991年首辦，兩獎過去梅花間竹舉行。本報兩年前報道，2021年文學雙年獎新詩組評審團評定得獎作品，當中被指與雨傘運動及諾貝爾和平獎得主劉曉波有關，該組獎項事隔一年公布從缺。康文署其後檢討兩文學作品獎，2022年至2023年間未再舉辦，文學獎對上一次舉辦已是2020年。

前評審：諾獎不在這些層次糾纏

曾任文學創作獎評審的詩人吳美筠批評，新規定等同將不少作品類型「泯滅在外」，因為作品文學水平的高低，並非是有沒有粗口或不雅內容，而是作者駕馭題材的能力，「諾貝爾文學獎就不會在這些層次上糾纏」。她說，以影射手法為例，不少好的文學作品都是來自生活或實質經驗，如錢鍾書的《圍城》「現在參賽可能會取消資格」；她又舉例，金庸武俠小說都有挖眼等較血腥情節，無礙其成為經典，憂慮日後涉打鬥的武俠作品是否符合資格。她苦笑說：「幸好沒有限諷刺和幽默，或者改用『春秋筆法』，日後可能走出一條生路？」

曾任文學創作獎評審的作家潘國靈說，印象中過去任評審未見過類似細則，認為新安排有商榷空間。他表示，誹謗他人、淫褻當然不應該，但外國有所謂影射作品（roman à clef），而色情與情色不同，不少文學作品都有情色成分。他指出，文學作品不一定是令人「感覺良好或乾淨」的作品，一如電影也有所謂暴力美學，呼籲「文學評審只應該以文學水平來考慮作品」。

劉智鵬促說明標準

歷史學者、立法會議員劉智鵬說，何謂影射或不雅等人言言殊，文學經典如《儒林外史》或《圍城》等均用上影射手法，建議當局說明標準，「對參賽要求的理解，（責任）不應在參賽者、或各自表述，官方有個統一的（標準），大家便有掌握的信心」。

曾任校長的議員鄧飛說，主辦機構有權調整主題或方向，相信評審會判斷，不認為有收窄創作空間。雖然影射諷刺見於文學作品，他說仍要視乎影射諷刺什麼，「是否必然以此衡量文學性，這個有討論空間」。

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