市建九龍城收購呎價1.46萬 7年低 消息：反映市况

涉衙前圍道／賈炳達道項目

市建局早於2022年5月公布開展衙前圍道／賈炳達道發展計劃，已做凍結人口調查。項目總面積37,061平方米，涉3個地盤，包括毗連賈炳達道、龍崗道、衙前圍道及侯王道（但不包括衙前塱道56至66號「御門‧前」），以及太子道東、打鼓嶺道休憩花園等地區。項目預計將易地重置現時位於侯王道的社區設施，以及在「龍塘區」和啟德發展區之間構建門戶廣場，當中新政府綜合大樓（包括九龍城街市）預計2030年建成，其他部分預計2034至2037或2038年落成。

衙前圍道／賈炳達道發展計劃共涉1000個業權，市建局昨提出以實用面積呎價14,599元收購自住物業 ，業主將有60日時間考慮。市建局亦以項目原址興建新發展項目內的「樓換樓」單位，或以啟德煥然壹居的「樓換樓」單位，為合資格住宅自住業主提供現金補償以外的選擇。

另可選原區或煥然壹居「樓換樓」

至於非住宅物業，市建局按物業市價及既定補償計算方法提出收購。局方表示將舉行簡介會，向受影響業主、住戶和商戶解釋收購、特惠津貼，以及安置準則和安排，並安排專責職員跟進每宗個案。

此外，市建局表示為盡力保持「龍城區」特色，將為部分受影響特色商戶研究過渡方案及提供回遷安排，稍後與商戶會面及解釋細節。

翻查資料，今次市建局自住物業收購呎價是2017年2月以來最低。2017年2月22日，市建局公布大角嘴萬安街／大角嘴道需求主導重建項目提出有條件收購建議，當時以呎價13,391元收購。

測量師信有吸引力 可同區置業

測量師學會前會長劉振江稱，今次建議收購呎價反映市價，因近期樓價已回落「好多」，認為價格合理，對業主仍有相當吸引力，而目前同區新樓呎價亦難達2萬元。他說，雖然「撤辣」後物業買賣增加，但「買樓的人數仍唔夠多」，相信業主接受建議收購呎價後，亦能在同區購買相若面積或質素單位。