明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

警未控另6涉案人 已詢律政司料難再突破

【明報專訊】勞工處及屋宇署早前就安達臣道塌天秤案先後檢控8人，包括昨被控誤殺的簡浩楷及被警方通緝的黃志成，其餘6人未被警方檢控。據了解，按一般刑事程序，警方索取律政司意見後，除非有新證據，案件難有重大突破。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文認為，其他人若牽涉嚴重情節，包括虛假文書、詐騙等，警方可從不同方向調查。立法會勞工界議員周小松相信警方有其考慮，與其他部門調查、檢控方向未必一致。

勞處屋署控8人7公司 7．30再訊

勞工處早前引職安健相關條例發出67張傳票，檢控4人及7公司，包括負責測試及檢驗天秤的工程師周漢裕及潘志財、焊接檢查員黎浩賢、計算及設計天秤基座的助理工程師郭俊聰。7間公司包括地盤總承辦商精進建築，負責天秤搭建、拆卸及保養的分判商永茂機械（香港），負責天秤相關工作的永茂附屬公司東泰工程，負責天秤基座設計計算覆核及天秤檢驗的忠誠公證行，負責天秤基座焊接檢測的新科試驗，負責項目建築的王董建築師事務有限公司，以及負責項目結構及土力工程的邵賢偉建築工程師有限公司。

屋宇署早前亦向4人及4間公司提出9項檢控，除簡浩楷及黃志成外，亦包括承建商技術人員林榮燊、與工程有關的王偉堅、精進建築、永茂機械、東泰工程及新科試驗。勞工處及屋宇署檢控的兩案前日於觀塘裁判法院提訊，7月30日再訊。

相關字詞﹕安達臣道意外 精進建築 精進建築有限公司

上 / 下一篇新聞