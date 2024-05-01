警未控另6涉案人 已詢律政司料難再突破

【明報專訊】勞工處及屋宇署早前就安達臣道塌天秤案先後檢控8人，包括昨被控誤殺的簡浩楷及被警方通緝的黃志成，其餘6人未被警方檢控。據了解，按一般刑事程序，警方索取律政司意見後，除非有新證據，案件難有重大突破。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文認為，其他人若牽涉嚴重情節，包括虛假文書、詐騙等，警方可從不同方向調查。立法會勞工界議員周小松相信警方有其考慮，與其他部門調查、檢控方向未必一致。
勞處屋署控8人7公司 7．30再訊
勞工處早前引職安健相關條例發出67張傳票，檢控4人及7公司，包括負責測試及檢驗天秤的工程師周漢裕及潘志財、焊接檢查員黎浩賢、計算及設計天秤基座的助理工程師郭俊聰。7間公司包括地盤總承辦商精進建築，負責天秤搭建、拆卸及保養的分判商永茂機械（香港），負責天秤相關工作的永茂附屬公司東泰工程，負責天秤基座設計計算覆核及天秤檢驗的忠誠公證行，負責天秤基座焊接檢測的新科試驗，負責項目建築的王董建築師事務有限公司，以及負責項目結構及土力工程的邵賢偉建築工程師有限公司。
屋宇署早前亦向4人及4間公司提出9項檢控，除簡浩楷及黃志成外，亦包括承建商技術人員林榮燊、與工程有關的王偉堅、精進建築、永茂機械、東泰工程及新科試驗。勞工處及屋宇署檢控的兩案前日於觀塘裁判法院提訊，7月30日再訊。