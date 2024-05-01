警未控另6涉案人 已詢律政司料難再突破

勞處屋署控8人7公司 7．30再訊

勞工處早前引職安健相關條例發出67張傳票，檢控4人及7公司，包括負責測試及檢驗天秤的工程師周漢裕及潘志財、焊接檢查員黎浩賢、計算及設計天秤基座的助理工程師郭俊聰。7間公司包括地盤總承辦商精進建築，負責天秤搭建、拆卸及保養的分判商永茂機械（香港），負責天秤相關工作的永茂附屬公司東泰工程，負責天秤基座設計計算覆核及天秤檢驗的忠誠公證行，負責天秤基座焊接檢測的新科試驗，負責項目建築的王董建築師事務有限公司，以及負責項目結構及土力工程的邵賢偉建築工程師有限公司。

屋宇署早前亦向4人及4間公司提出9項檢控，除簡浩楷及黃志成外，亦包括承建商技術人員林榮燊、與工程有關的王偉堅、精進建築、永茂機械、東泰工程及新科試驗。勞工處及屋宇署檢控的兩案前日於觀塘裁判法院提訊，7月30日再訊。