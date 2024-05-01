塌天秤經理控誤殺 通緝工程師 被控者時任精進 涉嚴重疏忽致底座設計失誤

精進母企料無礙續牌 外判工程師離港

精進建築正申請續牌，現行制度要求申請人須有最少一名適任的獲授權簽署人。昨被捕及檢控的簡浩楷原為精進其中一名獲授權簽署人。周暢光稱，另一獲授權簽署人麥劍亮已於4月11日代表公司出席屋宇署面試，預計7月11日前有結果，不擔心影響續牌申請。被問到簡浩楷有否負責公司其他項目、是否已有人接手其工作，周表示不回應其他問題。屋宇署表示正處理精進建築續期申請，不宜評論。

警方東九龍總區重案組昨早到九龍灣麗晶花園拘捕35歲時任項目經理簡浩楷，控告3項誤殺罪，明早在觀塘裁判法院提堂。消息稱，根據屋宇署《2009年地盤監督作業守則》，「獲授權簽署人」應為監管天秤鋼支撐底座設計及裝設安全負上總體責任，據悉簡浩楷涉嫌在執行相關工作時嚴重疏忽，令天秤因鋼支撐底座設計失誤而倒塌，導致3名工人死亡。至於被通緝的72歲外判結構工程師據悉為黃志成，負責認證涉案天秤鋼支撐底座設計資料及圖則的獨立檢測，亦是上述守則所訂明的T5職級適任技術人員，他目前已離港。翻查資料，簡及黃今年1月被屋宇署票控，案件7月再訊（見另稿）。

據悉警方曾會見多人了解事件經過，並搜查多間負責設計、審核、安裝及檢測涉案天秤的公司，經專家獨立評估意外成因，在取得律政司意見後檢控。

遺屬有盼多方負責 有嘆「個仔唔會翻生」

意外中最年輕死者、22歲工程師助理潘浩鈺的母親向本報稱「警方梗係要做嘢」，期望設計、安裝、焊接至驗收等各人均要負責，盼事件早日水落石出，以慰兒子在天之靈。她形容「個仔係我一切」，事故後生不如死，加上接連發生多宗致命工業事故，認為業界不可再抱僥倖心態。另一死者、25歲工程師徐學培的母親說，無論是否有人被捕、判罰多重，「個仔都唔會翻生」，最重要是業界提高安全意識，「唔好拎人哋條命去博」。

是次被控誤殺者是地盤項目經理，工程師學會前會長卜國明解釋，項目經理可被視為工程總負責人，通常由一人擔任，監督工程進度、計劃、採購及臨時工程等，若項目經理被發現有明顯疏忽、未盡責查證，就要被問責。卜說專業人士有其專業責任，警方及律政司一定是達檢控門檻才會行動，「唔會郁下就告人」。

指職安例專業人士難定罪 工權會：控誤殺具阻嚇

立法會勞工界議員周小松說行動反映工程嚴重疏忽不單受職安健條例規管，亦有可能被檢控其他罪名，希望各方保持警覺。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文說，專業人士較難在職安健條例下定罪，誤殺最高刑罰亦較職安健條例高，相信具阻嚇力。

精進建築回覆查詢表示，被捕人月前辭職，肇事天秤由專業分判商承造，獲合資格工程師和化驗所作第三方確認；其母公司興聯集團對意外感極度遺憾，一直協助傷者及死者家屬，並配合調查，已深刻反省，檢討工地安全措施。房協表示，涉事安達臣道R2-2地盤項目約1400個資助出售單位目標2025/26年度完工，維持不變。

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