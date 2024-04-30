密閉空間工作守則加快修訂 出入口須全程拍片

料四五星期後可推出

《工作守則：密閉空間工作的安全與健康》修訂後，將要求東主或承建商採用科技設備，在整段工作期間於密閉空間的出入口拍攝影片，加強監督工人執行和遵守安全控制措施的情况。勞工處職業健康顧問醫生（二）吳國保相信，修訂後可提高工人安全意識，亦可改善「偷雞」進入密閉空間情况。

修訂亦會加入詳細的密閉空間危險評估表格範本，讓合資格者可更有系統做評估；以及加入密閉空間工作常見的空氣危害及空氣監測的警報系統資料，讓相關人等更了解空氣危害的標準，以採取控制措施預防氣體中毒。現有守則的許可工作證明書範本亦會更新，將以核對清單形式，協助東主或承建商核實危險評估報告涵蓋的事項，以及確保採取所需安全預防措施後才會發出許可工作證明書，准許工人進入密閉空間。

復康先導計劃擴至飲食運輸業

另外，原本以建造業工傷僱員為對象的「工傷僱員復康先導計劃」，下月9日起擴大至涵蓋飲食及酒店業，以及運輸及物流業。新增兩類行業僱員於今年4月1日或以後因工傷以致肌肉骨骼受傷，或患上《僱員補償條例》訂明並與肌肉骨骼有關的職業病，並且未能在6周內復工，均符合參加資格，可以公立醫院服務收費使用私家門診復康治療。

勞工處職業健康顧問醫生（一）溫遠光引述數據稱，飲食及酒店業、運輸及物流業過去6年間，平均每年分別有約1600和1500個工傷個案，僅次於建造業，情况值得關注。他相信擴展計劃後，兩行業的有需要者會積極參與，期望受惠人數可趨近每年1700。他補充，先導計劃前年9月推出，截至今年3月底已有739名建造業工傷僱員參加，逾75%經治療後已康復，大部分人認為計劃的復康治療服務有助他們早日康復重投工作。