防中暑指引修訂版下月推 工作暑熱警告掛鈎天文台提示 調整取消機制免「彈出彈入」

免出現與「極端酷熱天氣」不符情况

建造商會料對業界影響不大

工作暑熱警告與極端酷熱天氣提示掛鈎後，每當天文台發出相關特別提示，即使「暑熱指數」未達30、亦即最低級別黃色工作暑熱警告的標準（分黃、紅、黑），勞工處仍會發出警告。副勞工處長（職業安全及健康）馮浩賢稱，工作暑熱警告去年推出後，曾出現與極端酷熱天氣警告是否生效不相符情况，令大眾感困惑，故今次更新包括與天文台協調，以減少資訊分歧。勞工處職業健康顧問醫生（一）溫遠光補充稱，警告和特別提示使用的數據本有約八成近，適宜對接。

暑熱警告另一爭議是推行初期「彈出彈入」，勞工處曾在不足5小時內三度發出黃色警告，兩次取消及再發警告分別相隔10及20分鐘。馮浩賢稱會將暑熱警告的取消機制技術參數由過往30分鐘改為1小時，「暑熱指數」有下跌趨勢才取消警告，避免再有「彈出彈入」；他期望指引可供僱主僱員參考，並制定相應的行業實務指引，他提到建造業已有相應「行規」，亦了解到物管業界的實務指引下月推出，清潔業則正在商討。

僱主可降工作強度減休息時間

工權會憂漏洞 促立法強制執行

新指引又指明，僱主可透過減低工作的強度和速度，以降低僱員勞動量至較低級別，減少安排休息的時間；僱主亦可在合共不少於每小時所需休息時間的前提下，於每小時安排僱員間斷而非連續休息，減少對整體工作流程和進度的影響。就如何評估指引成效，馮回應稱指引推出後一年間的查詢和投訴倍增，認為已引起大眾關注暑熱。工權會總幹事蕭倩文歡迎暑熱警告與極端酷熱天氣掛鈎，認為兩者看齊後變相提早要求僱主提供休息時間，擴大工友保障範圍。但她質疑減低工作的強度和速度是否可行，指若工種屬勞動性質，即使減少工作量，仍對身體有大負擔，未必等於勞動量可即時降低級別，亦憂慮會為守則帶來漏洞。她重申法例成效定必較好，認為到出事才追究僱主有否跟隨指引「太遲」，促政府立法強制執行指引。

香港建造商會執行總監梁敬國稱，建造業去年8月已推出符合行業自身操作的《工作暑熱警告下建造業實務指引》，業界均有實行，故相信修訂指引對業界影響不大。他說，實務指引推行後未接到業界反映有困難，但若勞工處修訂指引後黃色警告出現次數頻密，會再視乎情况決定檢視和修改指引。