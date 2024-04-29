東涌河附近動工期間 原生魚類跌42% 環團促堵污染源

調查地點非工程範圍

綠色力量高級保育經理呂德恒稱，政府於2021/22年在東涌西展開土地平整工程，該組織於工程開展前及施工後，分別做了4次及3次濕季魚類調查，結果發現，工程前在東涌河口錄得19至33種本地原生魚類，平均26種，當中包括稀有的弓背青鱂及大鱗鰭鰕虎魚等；工程期間錄得13至16種，平均15種；以平均數比較，工程期間錄得魚類物種較工程前跌約42%。

呂德恒說，原生魚類物種減少，反映河道生物多樣性下降，河流及河盆環境均有變化。他指魚類調查範圍並非位於工程範圍內的河道，懷疑工程外圍河道亦受影響，估計平整土地工程需移除植被，令表土容易被雨水冲刷流入河道，並於下游積聚，因而改變河道生境，令魚類物種減少。

他又指東涌河的河盆內其他排污活動亦可能影響水質，例如棕地作業排放，稱過去兩年多次向政府投訴疑似非法排放活動，盼當局加強巡查及執法。

土拓署資料顯示，位於東涌西有兩個工地平整項目（42區及46區）以配合公營房屋發展，另有道路改善工程、水務及污水工程、活化東涌河及河畔公園等工程，2021年5月動工，預料2025年完工，合約造價約11.4億元。

另外，綠色力量於施工期間抽取東涌河水質樣本化驗，發現下游錄得污染物如氨氮和磷酸鹽磷等，兩者均是生活和工業污水中常見的污染物，反映河水受污染。綠色力量指隨着東涌河盆開發面積日益增加，東涌河未來將面對更大的污染威脅。該組織促政府仿效外國，為東涌河等天然河流制訂以水生生物為準則的水質指標，以及監察污染對淡水生態系統的影響。