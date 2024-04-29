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楊潤雄囑來港客 五一煙火或因天雨改動

【明報專訊】旅發局配合「五一黃金周」開始，早前宣布將於5月1日（本周三）晚上舉辦首場海上煙火表演，惟據天文台最新天氣預測，當日本港多雲，間中有驟雨及有狂風雷暴。文化體育及旅遊局長楊潤雄昨日提醒來港旅客預早有心理準備，或會因天雨關係令表演有所改動；他表示，下雨的問題要比較遲才知道情况，可能要到當日下午才可確認煙火表演會否受天氣影響，強調當局會盡早宣布安排。

料周三下午才可確認安排

楊潤雄昨午出席活動後見傳媒時透露，他已主持兩次跨部門會議，就五一黃金周來港旅客、交通或不同配套設施等問題作準備方案，表明天氣欠佳「要做兩手準備」。他承認天氣不好會影響部分旅客出門意欲，但有信心旅客來港仍會有一個開心愉快的假期。

旅遊促進會總幹事崔定邦表示，煙火表演是部分旅客來港誘因之一，認為已公布的活動不變是最好安排，但相信旅客在港亦會有其他行程，形容煙火只是「錦上添花」。被問到若取消表演會否影響香港形象，他指「橫風橫雨下睇更掃興」，相信旅客會理解當局決定。

另外，油尖旺區議會原定於「五四青年節」在維港舉辦煙火活動，及後因性質與五一煙火相近而取消。被問到未來會否把表演交由區議會主辦，楊潤雄表示，政府歡迎不同團體根據法例舉辦活動，相信可以帶來遊客，亦可帶動經濟。

油尖旺南區議員葉傲冬向本報表示，兩個活動相似和日子接近，故區議會現改為支持旅發局煙火，避免「重播」。另油尖旺民政處與區議會合作發起的「油尖旺購物節」會於五一開始，對於同區煙火或會取消，葉傲冬說相信對人流方面影響輕微，認為購物節整套安排亦具吸引力。

旅監局加強管理內地入境團

另外，旅遊業監管局正採取連串行動及措施加強管理內地入境旅行團運作，包括昨日聯同海關巡查入境旅行團註冊商店、早前聯同警方到訪旅遊熱點，視察旅遊巴的運作及提醒旅客訪港旅遊時的注意事項，而黃金周期間亦會延長求助熱線服務時間。

相關字詞﹕文化體育及旅遊局 旅遊業監管局 楊潤雄 海上煙火表演 五一黃金周

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