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商會：促進經濟交流 議員：助吸高材生 料申請倍增

【明報專訊】內地往來港澳人才簽注下月6日起擴展至北京和上海，赴港澳商務簽注停留期亦倍增至14天，總商會及廠商會均歡迎有關政策，認為有助內地與香港經濟活動交流。有立法會議員表示，京滬有多間國家頂級大學，新政策將有助內地與香港人員學術交流，並預期赴港人才簽注申請數字將會倍增。

廠商會：更靈活安排時間

廠商會會長盧金榮歡迎有關政策，他向本報稱，新政策便利內地人員往來香港，申請亦更便捷，有助促進經濟交流。就赴港商務簽注停留期倍增，盧認為簽注持有人有更多時間留港傾談及作商務活動，更靈活安排時間，「（原本）7日都唔係好長，嚟開幾個會就（要花）一個星期」。總商會總裁楊偉添說，任何政策可改善人力或資源流通，都肯定有利香港經濟，又認為新政策在周三全球人才高峰會前夕公布是好時機。

立法會選委界別議員尚海龍回應本報查詢稱，新政策讓京、滬、廣、深4個內地最發達城市人才更便利集中在港交流，有信心人才簽注申請數字倍增。他指北京及上海有多間頂級大學，例如北大、清華、復旦、上海大學和交通大學等，若可與香港人才及研發機構交流，定必有益於本港發展創新科技中心。

尚海龍說，國家移民管理局服務對象是持中國公民身分者，便利他們到港出差，至於本港「高才通」、「優才計劃」等屬香港的人才政策，目標是希望人才可長期留港，「生活、居住、買樓或變了永久居民」，兩者政策目標不同。

科技創新界議員邱達根亦歡迎政策，認為可增加人員交流時間，而北京和上海有大量科技人員，目前香港招聘人才困難，新政策可更便利邀請他們來港交流及培訓人員；杭州、成都等城市亦有不少科研人才，冀將來可盡量開放相關政策至更多城市。

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