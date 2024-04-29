內地下周起推6措施方便出入境 赴港人才簽注擴京滬 商務可留14天

料惠1億個體工商戶 港澳歡迎

內地早於去年2月推出往來港澳人才簽注，在粵港澳大灣區內地城市試點實施，6類合資格人才持有簽注可多次往來港澳，包括傑出人才、科研人才、文教人才、衛健人才、法律人才和管理人才，每次逗留最多30日，至今已有逾2萬人獲發簽注，當中逾1.8萬人赴港。

國家移民管理局昨在北京舉行新聞發布會，宣布下周一（5月6日）推出6項出入境管理政策措施（見表），包括赴港澳人才簽注政策擴大至北京及上海，上述6類人才可憑有關人才證明，單獨或同時申請辦理有效期1至5年不等的多次赴港或赴澳人才簽注，每次停留不超過30天。

稱支持港國際創新科技中心建設

國家移民管理局公民出入境管理司副司長王凌表示，擴大人才簽注政策將為內地與港澳科技創新注入新活力、新動能，有力支持香港國際創新科技中心建設、澳門科技創新發展，而下一步將及時總結評估，適時擴大人才簽注簽發的範圍。

其他措施包括延長持赴港澳商務簽注人員每次在港澳停留期限，由現時最多7天延長至14天；赴港澳商務簽注實行「智能速辦」、「全國通辦」，內地居民申辦赴港澳商務簽注，由原本只能向備案地申請，拓展至可向全國任何一個公安機關出入境管理窗口申請，其中多次商務簽注可通過智能簽注設備提交申請，實現「立等可取」。

此外，內地20個城市將試點實行換發補發出入境證件「全程網辦」，除國家工作人員和現役軍人外，16歲以上戶籍居民換發補發普通護照、往來港澳通行證和往來台灣通行證，均可通過國家移民管理局政務服務平台網上提交申請。

香港政府歡迎內地當局優化往來港澳商務簽注和往來港澳人才簽注安排，指兩項新措施有助促進香港進一步融入國家發展大局，在促進「南下、北上」雙向人才流動的堅實政策基礎上，進一步取得實質成果；就「全國通辦」措施將適用於商務簽注，政府認為將大大便利內地商貿人員訪港作各項商務活動，促進兩地商貿人員往來。

澳門特首賀一誠感謝中央公布6項內地居民和企業到港澳的新措施，認為創設更多良好條件，進一步鞏固澳門的世界旅遊休閒中心地位，和促進澳門經濟適度多元發展。他說澳門已做好準備，迎接更多內地旅行團和引進高質量產業人才，並將持續深化各方交流合作。

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