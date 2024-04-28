陳茂波：無意開徵籃球博彩稅商品服務稅

料首季經濟增長2.5%至3.5%

陳茂波昨出席香港新聞博覽館專題講座，以「在變局中開新局」為題講述本港經濟最新情况、 挑戰及應對。他稱政府要恢復財政平衡，不應單靠徵稅，而是應控制開支，以免影響本港國際競爭力及加重市民負擔。他表明政府未有考慮開徵銷售稅、商品服務稅及籃球博彩稅。

陳又說，樓市「撤辣」後政府初步評估樓市仍有剛性需求，估計樓價不會大上大落，交投量亦維持平穩。他又解釋「撤辣」是考慮到未來三四年住宅供應充足，未來3年政府有約11.3萬伙房屋供應，市場上無「炒風」等考慮下，才認為有條件「撤辣」。

美國維持高息 或重新評估形勢

陳茂波表示，對本港今年經濟形勢會維持審慎，原評估經濟呈「先低後高」，但因美國繼續維持高息環境，故或需重新評估，不過本港首季出口數字比預計強勁、通脹保持溫和、失業率低，一般家庭收入亦見增長，預計下月公布的經濟數據無特別理由要調整。

對於赤字持續，陳稱政府會遵守基本法第107條「量入為出」及「收支平衡」原則，盡量在5年內將開支升幅控制在本地生產總值之下。

另外，他透露檢討長者2元乘車優惠，勞福局正研究金額，但60歲或以上可享優惠不會改變，冀鼓勵長者多外出。