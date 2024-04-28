列古樹名冊染病續留 護養耗90萬定期評估

根據路政署網頁，該署2018年11月首次觀察到上述石牆樹受褐根病感染迹象，便一直根據《褐根病管理手冊》監察該樹。署方及後採用生物炭改良土壤及木黴菌遏止褐根病，但2019年6月至2020年11月，該樹其中一個測量點錄得約120毫米下降，部分牆壁的砂漿脫落及樹木大量移位，顯示褐根病感染進一步擴散。至2020年11月，樹皮變色，部分樹根感染達晚期，染病樹根已造成嚴重腐爛及不可逆轉的結構破壞，署方同年12月修剪石牆樹以減輕樹冠重量，翌年決定以拉纜穩固。

本報另向當局查詢為該樹護養的措施及開支。發展局及路政署綜合回覆稱，自2019年2月該樹證實感染褐根病後，路政署一直持續監察該樹健康及結構，包括除恆常護養檢查外每3個月評估風險、定期修剪樹枝以減輕樹冠重量和整體荷載、噴灑殺真菌劑，以及採用土壤改良劑等。當局稱連同設大型混凝土塊和拉纜穩固該樹及上述各措施，至今累計支出約90萬元。

2015年附近4石牆樹被斬掀爭議

石牆樹是香港獨有景觀，根據《樹木登記冊》，全港現有281棵石牆樹，當中32棵同時為古樹名木。翻查資料，般咸道與聖士提反里之間的石牆本來長有6棵細葉榕，其中一棵於2015年7月暴雨突然倒塌，另一棵亦受牽連。負責護養的路政署先移除該兩棵樹，翌月突移除餘下4棵樹，引起公眾爭議，更有人發起悼念活動。

翌月，申訴專員宣布「主動調查」路政署決定砍伐涉事4棵石牆樹的理據是否充分及樹木辦於事件的表現等，最終認為沒實質證據顯示路政署移除該4棵樹的決定草率或不合理，但建議當局日後移除具爭議或有特殊價值的樹木前，明確記錄「專家小組 」意見讓公眾知悉，以增加透明度及問責。

（城市保育）