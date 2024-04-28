病危易塌 般咸道石牆樹擬斬 拉纜鞏固未消倒下風險 專家同意移除

明報記者 區慧盈

樹齡最少80年 5年前確診樹癌

涉事石牆古樹位於般咸道麗怡大廈對開，屬細葉榕，樹齡最少80至100年，2019年2月證實感染俗稱「樹癌」的褐根病，2020年感染進一步擴散（見另稿）。據了解，路政署上周二與專家開會，發現該樹情况不理想，尤其樹幹；有專家認為該樹體積較大，不能單靠拉纜鞏固，只能輔助穩定位置，若樹幹不穩，憂日後有倒塌危機，故在沒異議下同意移除該樹。

為保護石牆樹，路政署目前於行人路放置大型混凝土塊，並安裝拉纜鞏固石牆樹，同時在毗鄰行車道架設臨時行人通道方便途人，並相應地收窄現有兩條行車線。本報月中前往觀察該樹，發現該樹樹幹最少有10處遭斬除痕迹，有10條拉纜用作鞏固該樹。

詹志勇：石牆樹偶然而生 難人工種

有「樹博士」之稱的教大顧問及客席講座教授（地理及環境科學）詹志勇表示，從相片顯示，石牆樹形態不錯，而且樹冠較完整，但實際情况則需視乎詳細樹木風險評估而定。他續稱，石牆樹由眾多「偶然」交錯才可天然生長，屬寶貴天然遺產，移除後亦不能以人工方式種植，認為當局應盡可能保留。他稱，社會急促發展，大樹生長空間愈來愈小，估計「過幾代後都唔會有石牆樹」。他認為當局最終若斬除該樹，應公開樹木風險評估以讓大眾了解，同時設補償方案，在原址種植榕樹。

倡公開風險評估 設補償方案

於中西區上班的麥先生上下班均會途徑般咸道及石牆樹，他認為若能保留古樹較理想，但亦稱當局為護養古樹，已將行人路擴展至原有馬路，認為當局已盡力，若最終因安全問題須移除，亦能體諒。另一市民周先生亦認同應以市民安危為最大依歸，贊成移除。街坊高太稱斬樹雖然可惜，但若危及行人安全則沒辦法。

發展局及路政署綜合回覆稱，去年恆常護養檢查時，發現該石牆樹其中一條支撐主根已斷裂。去年9月初，在「蘇拉」及黑色暴雨警告過後，另一次恆常護養檢查中發現樹木主幹及樹枝不同位置有相當程度向外傾斜或移動，顯示該樹穩定度存在隱患。署方同月通知中西區議會樓宇管理、環境衛生及工務委員會，為該樹做一次較大幅度的緊急修剪，以減輕樹身重量和減少受風冠幅，減低倒塌風險。本年初亦聘請承辦商定期量度拉纜張力，更密切監測該樹移動情况。

「蘇拉」黑雨後有異 支撐點漸弱

路政署本月初發現該樹樹根腐爛和斷裂情况均有加劇惡化迹象，使其主要支撐點愈來愈脆弱，已即時通報樹木辦。由於該樹漸漸失去根部主要支撐，在惡劣天氣或風季期間將大大增加倒塌風險。

路政署經詳細評估後傾向移除該樹。經樹木辦安排諮詢城市林務諮詢小組，獲其表示理解及認同有關意向屬可接受。路政署正安排與持份者溝通，綜合考慮各方意見後盡快敲定方案細節。

（城市保育）

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