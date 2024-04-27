fb提「黑警」受罰 官中教師覆核勝訴免革職 官：未證唯一合適處分

官令撤決定 公務員局：研適當跟進

公務員事務局回覆查詢稱會研究判辭，並徵詢法律意見，研究適當跟進行動，不評論個別個案。

時任教師譚玉芬2019年6月至9月在個人facebook發布8則帖文，提及「黑警死全家」和「黑警開OT」等，公務員事務局轄下聆訊委員會裁定為仇恨言論，將譚革職。申請方提出4項理據，法官高浩文昨裁定其中一項理據成立，頒令撤銷革職處分。

根據判辭，申請方指無證據顯示譚在facebook發帖影響教學，將她革職是過分壓迫（unduly oppressive）和不合比例。申請方提及，譚自1995年加入公務員團隊，今次是首次接受紀律聆訊，被剝奪近27年來辛勤積累的退休福利，對餘生造成沉重打擊。

公務員事務局呈交一份證人陳述書，稱局方考慮事件嚴重性後，認為將譚革職及不保留福利是「唯一」合適處分，任何較輕處分不足以達到目的。法官表示對於上述句子感困擾，質疑若考慮維護公務員政治中立、維護公眾對教師信任等目的，在保留福利下強制退休似乎是合適處罰。

官：革職褫奪退休福利 做法嚴厲有別案例

法官表示，明白政府對官校教師行為不當「零容忍」，亦理解公眾對教師有較高期望，不過這些說法似乎不一定能說明，為何譚須在剝奪福利之下離職。法官強調譚執教近25年內沒有任何不當行為，考慮她的年齡，相信難覓新工作，當局亦沒有發現涉事帖文影響任何學生。

申請方早前呈交案例，涉及一名稅務局副局長干犯不誠實控罪被判囚，該人被勒令退休，仍可領退休金。法官表示，當局處理案例與本案有極大差異，似乎局方考慮的出發點是直接革職，無考慮各種潛在處罰方式。法官裁定將譚革職且不保留福利，做法嚴厲和具壓迫性，涉法律上錯誤。

官接納發仇警內容違《公務員守則》

至於申請方爭議言論自由應受保障，法官強調只要教師和公務員和平合法表達意見，並留意防止意見被濫用，無疑可發表個人意見。法官接納局方所指，譚在社會動盪時期發表含粗言和仇警內容有違《公務員守則》，駁回有關理據。

【案件編號：HCAL 1804/23】

（反修例風暴）