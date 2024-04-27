明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

晤布林肯 習：應言必信勿互傷害 中美達5共識 涵禁毒氣候AI合作

【明報專訊】國家主席習近平昨日在北京會見到訪的美國國務卿布林肯時指出，兩國不應互相傷害，應該言必信、行必果，雙方都可以有自己的朋友和伙伴，不要針對、反對、損害對方。布林肯稱，美方尋求更多合作，避免誤解誤判，負責任地管控分歧，並希望北京減少對俄羅斯國防工業的支持。同日，外交部宣布中美達成5項共識，包括禁毒、氣候變化、人工智能等領域的實質合作。

坐席同去年會面 習布握手1秒

習近平在人民大會堂福建廳會見布林肯，與去年6月會面一致，坐席安排也是習坐會議枱中間主位，布林肯、中國外長王毅等兩國團隊分坐右左兩邊。福建廳會議桌中間植物擺設與去年荷花不同，改為變葉木。據央視畫面，習近平與布林肯見面握手約1秒，去年是2秒。

新華社報道，習近平稱45年的中美關係啟示，「兩國應該做伙伴，而不是當對手；兩國應該彼此成就，而不是互相傷害；應該求同存異，而不是惡性競爭；應該言必信、行必果，而不是說一套、做一套」，重申他提出的「相互尊重、和平共處、合作共贏」三大原則是走向未來的指引。

習近平說，「中國古人講同舟共濟，我看現在需要同球共濟」，中方願意合作，但合作應是雙向的，「我們不怕競爭，但競爭應該是共同進步，而不是零和博弈。中方堅持不結盟，美方也不要搞小圈子，雙方都可以有自己的朋友和伙伴，不要針對對方，不要反對對方，不要損害對方」。他對布林肯說，中美還有不少需要解決的問題，希望雙方團隊繼續努力，「希望你不虛此行」。

同日稍早，王毅與布林肯會談後，中國外交部宣布雙方形成5點共識，當中有多項具體合作，包括雙方宣布將舉行中美人工智能政府間對話首次會議，舉行新一輪中美亞太事務磋商和中美海洋事務磋商，繼續開展中美領事磋商，繼續開展兩軍交往，中美禁毒工作組將舉行高官會，中國氣候變化事務特使劉振民將訪美，5月在西安舉行第14屆中美旅遊高層對話，以及雙方特使加強國際地區熱點問題溝通等。

布關注華撐俄軍工 稱有證據華圖干預美大選

布林肯結束行程前舉行記者會，重申對中國向俄提供軍事部件問題「嚴重關切」，已向習表達美方擔憂，稱為俄軍工提供支持不但威脅烏克蘭，亦威脅歐洲安全，而確保跨大西洋安全就是美國核心利益，「我明確告訴中方，如果中國不解決這個問題，美國將會解決」。

在過去3天行程中，雙方沒有討論TikTok問題。布林肯提到在華美國留學生大減情况，「習主席表示，他希望在未來幾年大增美國留學生數量，我們對此表示支持」。不過，布林肯對美國有線電視新聞網（CNN）稱美方已看到證據，中國試圖「影響並可能干預」即將舉行的美國大選。

新華社報道，布林肯對習近平稱，訪華期間他接觸到的美國在華各界都希望看到美中關係改善；美方不尋求「新冷戰」，不尋求改變中國體制，不尋求遏制中國發展，不尋求通過同盟關係反對中國，無意與中國衝突。美方堅持一個中國政策，希望與中方保持溝通。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕習拜會 舊金山 中美角力 布林肯 習近平 中美關係

上 / 下一篇新聞