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五一料百萬人次出入境 倡用App了解過關時間

【明報專訊】一連6日的五一黃金周下周二（30日）開始，入境處預計5月1日是出入境高峰，料約有100萬人次進出香港。處方稱已減少前線人員休假，並於內部調動逾200人，加開e-道、傳統櫃枱及車輛檢查通道疏導人流和車流。被問到今次未有因應內地長假期加開24小時口岸，邊境管制（車輛）科指揮官吳凱嘉解釋，現已有兩個24小時通關陸路口岸，分別為落馬洲皇崗口岸和港珠澳大橋口岸，處方會留意通關情况及出入境需求，又稱每個節日均獨特，需視乎過往旅客出行次數和趨勢，如需特別安排，部門會配合。

據入境處估計，五一黃金周6天將有590萬人次經各口岸出入境，其中羅湖管制站將是最繁忙口岸，日均約有20萬人次進出；其次為落馬洲支線管制站及港珠澳大橋香港口岸，分別有逾17萬及13萬人次；內地旅客方面，預計會有逾80萬人次經各口岸來港，較多內地客經高鐵西九龍管制站入境，入境高峰期同為5月1日。

料羅湖口岸最繁忙 港車北上續升

未增24小時口岸 入境處：會留意需求

自「港車北上」去年7月推出後，入境處指經港珠澳大橋口岸進出的車輛數字一直上升，現時該口岸總車流量是計劃推出前車流量近3倍。處方預計五一黃金周期間使用量會進一步上升，大橋口岸將會是最多車進出的口岸。

不少港人在上月復活節假期外遊，多個出入境口岸擠滿過關人群，吳凱嘉稱相關部門已召開兩次跨部門會議，協調五一假期安排；入境處將聯同警方、海關和港鐵在羅湖管制站成立聯合指揮中心，作相應部署，另與深圳邊檢總站等內地部門聯繫，因應人流在有需要時採取分流疏導措施，確保過關人流暢順。

吳凱嘉提醒，早上8時起陸路口岸開始繁忙，10時至中午12時為最繁忙時段，提醒市民預早規劃行程。

吳凱嘉建議市民和旅客可透過入境處的應用程式，得知各陸路邊境管制站等候時間；App會以「燈號」顯示本港居民和訪港客的出入境等候時間，例如香港居民部分，綠燈表示口岸運作正常，少於15分鐘完成過關手續；黃燈為繁忙，在15至30分鐘內完成手續；紅燈為非常繁忙，完成過關手續需時逾半小時。

翻查資料，上月29日是今年復活節長假首天，入境處錄得逾116萬出入境人次，其中出境約79.6萬人次，創新冠疫後通關單日新高。

相關字詞﹕出入境 五一黃金周 入境處

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