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三星酒店房價翻倍 黃家和：餐飲生意可望增一成

【明報專訊】五一長假期是內地旅客訪港旺季之一，本報記者昨日查看酒店預訂網站發現，黃金周期間本地三星酒店整體房價已翻倍；可觀賞煙火的尖沙嘴「天外天」中菜廳預約網站則顯示，五一當晚只餘下8時半後的時段。旗下有兩間酒店的美麗華集團向本報表示，現時黃金周房間的預訂入住率約六成，預計最後可升至九成；香港餐飲聯業協會會長黃家和則預計，生意較平日增一成，料餐飲業每日營業額達3億元。

本報記者昨在酒店預訂網站Agoda搜尋本地三星酒店訂房情况，發現整體房價在五一（下周三）當日開始上升，翌日（周四）至周末房價更比節日前後貴約一倍，周五為高峰，一晚房價由今晚（26日）入住平均741元，增至逾1600元。多間位於港島的五星級酒店房價有約一成升幅。

美麗華訂房率暫六成 料達九成

美麗華集團首席營運總裁陳宗彝表示，五一黃金周酒店預訂入住率暫約六成，但不少內地客經高鐵來港，行程可以臨時訂定，故預計未來數天續有預約，有信心最終入住率達九成。至於房價，陳宗彝以旗下尖沙嘴的酒店為例，黃金周期間由平日一晚約1500元，提高至1700元以上，但未及去年同期1900元及新冠疫情前的二三千元；他解釋，現時訪港多屬非過夜旅客，平均留港日數減少，房價上調空間較細。

黃：現訂座不雀躍 內地客多去小店

餐飲業方面，黃家和預計生意額可較平日增加一成，維港兩岸的餐廳於五一當日會受煙火表演帶動，生意有更大升幅。他說餐飲生意仍有待恢復，疫情前五一黃金周每天可有約3.2億元生意，期望今年亦可達到3億元。黃家和形容目前黃金周期間餐廳訂座率「不太雀躍 」，但認為現時內地客傾向光顧地道小店，故訂座率未完全反映市道。

相關字詞﹕勞動節 五一黃金周

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