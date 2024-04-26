煙火五一首演 風雨打擊觀光訂單 黃金周料590萬人次出入境 旅監：680內地團訪港

全長10分鐘 星光大道看不到

「五一海上煙火表演」將於尖沙嘴海濱花園（近尖東）對開維港海面上演，煙火將由離岸130米的躉船高低有序地發放至水面最高約100米，交織成不同色彩圖案。表演晚上8時開始，以金色為主調，會展示巨型「HK」字樣及笑面等圖案，並配合「幻彩詠香江」燈光多媒體匯演，提供雙重視覺效果。市民及遊客可於尖沙嘴、紅磡、灣仔和北角海濱觀賞，但文化中心及星光大道對出一帶海濱長廊則視線受阻（見圖）。

旅發局推「五一旅遊專頁」

「油尖旺購物節」2200商戶參加

旅發局亦推出一站式「五一旅遊專屬網頁」，向旅客介紹長假期間本港購物優惠、交通安排及景點開放時間等資訊，當中包括由油尖旺民政處及區議會發起、5月1日開始的「油尖旺購物節」，吸引逾110間品牌近2200間商戶參加，提供不同限定優惠（見表）。民政事務專員余健強表示，活動與旅發局煙火表演同時舉行，效果相得益彰，豐富市民及旅客體驗外，亦能刺激本地消費氛圍。

旅發局稱已在內地市場強勢宣傳，包括與內地網上旅行社合作，透過社交媒體博主分享旅遊攻略；與支付平台及內地一站式消費資訊平台合作推廣等。該局又稱會全力加強在新增自由行的西安市和青島市宣傳，並通過旅行社及航空公司派發合共1.6萬份、每份價值200港元的「自在啟程，優遊香港」折扣優惠券。

維港遊：暫三成預訂遜預期

不過，因天氣影響，有推出近距離觀賞海上煙火表演的海上自助晚餐的觀光船公司表示預訂率不似預期。「洋紫荊維港遊」營運總監葉定國向本報表示，暫收到百多人預訂，預訂率三至四成；他原預計至今會有八成預訂率，現時差了一半，亦未見包船暢旺，相信受下雨影響，客人對上船感到猶豫。對於黃金周其他日子，葉定國稱生意向來不及十一國慶熱鬧，但今年五一更未見明顯有較平日多人預訂的情况。

天文台預測，一道低壓槽下周中靠近華南沿岸，令本港天氣不穩定，黃金周多日均有幾陣驟雨。旅發局回應稱，因應惡劣天氣的特別安排會在稍後公布。

另據旅遊業監管局表示，預計5月1至5日訪港的內地入境旅行團約有680團，涉及旅客約2.6萬人。旅監局稱會加強執行特別措施，在包括較多旅行團的旅遊景點、商店及餐飲處所等巡查，並敦促旅行代理商與各持份者採取適當措施做好人流、景點和旅遊巴管理等協調工作。

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