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VTC擬明年推牙科專業文憑 畢業生料最快2026入行

【明報專訊】本港牙科服務需求殷切，職業訓練局（VTC）執行幹事唐智強昨透露，校方擬於明年首季推出「牙科衛生護理專業文憑」，課程畢業生可向香港牙醫管理委員會登記做牙科衛生員並執業，新課程為期18個月，修讀期較現時菲臘牙科醫院兩年制高級文憑短。他又指校方擬於柴灣設牙科護理訓練中心，料設30張牙椅，盼明年落成用作學生訓練，並冀與非牟利機構合作安排長者或基層到中心免費使用服務。

唐智強稱擬明年初推出上述新課程，目標招收60名學生，盼紓緩牙科人手極短缺情况，培訓專業人才貢獻社會，估計首批畢業生2026年下半年可入行。他指正執業的牙醫不少時間用作洗牙，而牙科衛生員也可負責洗牙，讓牙醫騰出時間處理其他牙科個案。政府正修例提出擴大牙科衛生員和牙科治療師職權範圍，可不經牙醫評估下清潔、拋光牙齒，洗牙等維持須先由牙醫評估。

菲臘牙科醫院亦提供兩年制的牙科相關高級文憑。唐智強指VTC新課程修讀期較短，但推出前會經香港學術及職業資歷評審局評審，畢業生亦要向牙管會登記作牙科衛生員，強調「有質素保證」。VTC稱新課程訓練範疇主要針對預防口腔、牙科疾病及相關治療，及口腔衛生教育推廣工作的技巧。

新課程18個月的全期學費約14萬元，唐智強稱校方正尋找不同機構合作以提供獎學金，又形容該科畢業生「工資相當不錯」，起薪點約2萬元。至於擬興建的牙科護理訓練中心，校方稱設備包括牙椅、牙科治療儀器及工具、消毒爐、X光機、牙科模擬治療設備，供學生訓練。

（審計報告）

相關字詞﹕牙科衛生員 職業訓練局 牙科

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