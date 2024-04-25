擬明年起畢業須實習一年 林哲玄：有不勝任情况？ 李夏茵：出發點病人安全

議員質疑為何迫切引入強制實習

引牙管會評估 李：臨牀經驗有進步空間

林哲玄稱當局強調醫生畢業後最重要是勝任崗位，保障病人安全，反問是否因港大牙科生畢業後出現無法勝任情况，導致現時有迫切需要引入強制實習，「如果係嘅話，係咪今年嗰啲（畢業生）都要捉番去做（強制實習）？如果唔係，咁點解𠵱家讀緊書嘅同學都要逼佢去做？」

李夏茵回應稱，牙管會針對港大牙醫學院的評估結果及業界意見皆認為，新畢業的本地培訓牙醫應接觸更多病人，又說牙醫在學生時期很少有機會處理為智障者剝牙等情况，希望牙科生在職業生涯能接觸更多複雜個案，並以醫生為例，「如果你從來都冇去過婦產科，你一世人都唔會做婦產科醫生」。

實習月薪為衛署牙醫一半 約3.4萬

李透露牙科生實習薪酬將是衛生署牙醫薪酬一半。衛生署網站顯示，衛生署牙科醫生月薪最低為6.894萬元，即屆時牙科生實習月薪約3.4萬元。

草案涵蓋增設新途徑引入非本地培訓牙醫，李夏茵稱目標引入約100名非本地培訓牙醫，以補足現時衛生署牙醫空缺，亦提及不會參照引入非本地培訓醫生設立認可資格名單，但非本地培訓牙醫要至少接受4年本科課程，且保留第三部分許可試即臨牀考試。

林哲玄在會上要求召開公聽會，指有港大牙科生希望向議員表達意見，民建聯陳永光等多名議員亦支持。法案委員會主席張宇人指新冠和流感病毒仍肆虐，擔心有病毒傳播風險，又指《基本法》23條立法亦無召開公聽會，但諮詢亦很充分，「無法案可以大得過23條」。最終在多名議員同意下，委員會決定召開公聽會。

（審計報告）