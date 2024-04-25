擬明年起畢業須實習一年 林哲玄：有不勝任情况？ 李夏茵：出發點病人安全

【明報專訊】立法會法案委員會昨日首次審議《2024年牙醫註冊（修訂）條例草案》，多名議員關注最快明年強制本地牙科生畢業後實習至少一年要求，憂影響已入學牙科生職業規劃，建議適用於條例生效後入學者。醫衛界林哲玄質疑為何突然有迫切性要引入強制實習，反問是否因港大牙科生「不勝任、危險」；副醫衛局長李夏茵稱，香港牙醫管理委員會針對港大牙醫學院的定期評估顯示新畢業牙科生臨牀經驗有進步空間，重申強制實習出發點是病人安全，明年落實屬盡可能減少對牙科生影響。
議員質疑為何迫切引入強制實習
引牙管會評估 李：臨牀經驗有進步空間
林哲玄稱當局強調醫生畢業後最重要是勝任崗位，保障病人安全，反問是否因港大牙科生畢業後出現無法勝任情况，導致現時有迫切需要引入強制實習，「如果係嘅話，係咪今年嗰啲（畢業生）都要捉番去做（強制實習）？如果唔係，咁點解𠵱家讀緊書嘅同學都要逼佢去做？」
李夏茵回應稱，牙管會針對港大牙醫學院的評估結果及業界意見皆認為，新畢業的本地培訓牙醫應接觸更多病人，又說牙醫在學生時期很少有機會處理為智障者剝牙等情况，希望牙科生在職業生涯能接觸更多複雜個案，並以醫生為例，「如果你從來都冇去過婦產科，你一世人都唔會做婦產科醫生」。
實習月薪為衛署牙醫一半 約3.4萬
李透露牙科生實習薪酬將是衛生署牙醫薪酬一半。衛生署網站顯示，衛生署牙科醫生月薪最低為6.894萬元，即屆時牙科生實習月薪約3.4萬元。
草案涵蓋增設新途徑引入非本地培訓牙醫，李夏茵稱目標引入約100名非本地培訓牙醫，以補足現時衛生署牙醫空缺，亦提及不會參照引入非本地培訓醫生設立認可資格名單，但非本地培訓牙醫要至少接受4年本科課程，且保留第三部分許可試即臨牀考試。
林哲玄在會上要求召開公聽會，指有港大牙科生希望向議員表達意見，民建聯陳永光等多名議員亦支持。法案委員會主席張宇人指新冠和流感病毒仍肆虐，擔心有病毒傳播風險，又指《基本法》23條立法亦無召開公聽會，但諮詢亦很充分，「無法案可以大得過23條」。最終在多名議員同意下，委員會決定召開公聽會。