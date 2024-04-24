明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

34歲死者入行一年 父：如果知佢落井必反對

【明報專訊】沙田渠務工程意外釀兩死兩傷，34歲死者李凱威的父親表示，兒子從事渠務工程一年多，經驗尚淺，質疑公司無事先探測沙井及提供呼吸器具，「點解會咁樣落去（井）呢？」他說從沒聽過兒子抱怨工作危險，「如果我知佢落井，一定唔畀佢做」。

工友稱出事者沒戴呼吸器具

年近70歲的李父說，兒子前日一如以往在早上8時至9時多出門上班，翌日零時許接獲兒子友人告知「出事」，馬上趕赴威爾斯親王醫院，警員最初說正在搶救，但李父已對情况心中有數，「我話你始終要講畀我聽」，對方才說「你仔仔已經走咗」，沒交代事件詳情。李父說，去年才發生西九管道致命意外，今次兒子及另一名死者均經驗不足，批評現場應有負責人，要事先以儀器檢查沙井，如要下井應有其他人尾隨監察。他引述兒子的同事稱出事工友沒戴呼吸器具。

未聞怨危險 以為清理路面坑渠

李父稱兒子過往從事三行，做過泥水、燒焊等工作，兒子曾稱需要在不戴安全帶下爬出棚架工作，「我話唔好，寧願搵過份（工）」。他說最初不知兒子改為從事渠務工程，後來從朋友口中得知，以為僅是清理路面坑渠，「如果我知佢落井，一定唔畀佢做」。他說兒子在該公司工作一年多，過往不時「返唔足工」。

李凱威生前一家四口同住馬鞍山公屋，為家中長子，另有一弟。李父稱凱威未婚，平日多留在家中，少外出消遣，中五畢業後開始打工，形容他工作勤力，過往在職業訓練學校就讀、任職學徒時，即使生病亦堅持上班，每月亦會盡量給家用應付家庭開支。據了解，僱主已與李家聯絡，稱將發放約50萬元恩恤金。

相關字詞﹕沙田污水渠工業意外 渠務工程 密閉空間 工業意外

上 / 下一篇新聞