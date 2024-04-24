34歲死者入行一年 父：如果知佢落井必反對

工友稱出事者沒戴呼吸器具

年近70歲的李父說，兒子前日一如以往在早上8時至9時多出門上班，翌日零時許接獲兒子友人告知「出事」，馬上趕赴威爾斯親王醫院，警員最初說正在搶救，但李父已對情况心中有數，「我話你始終要講畀我聽」，對方才說「你仔仔已經走咗」，沒交代事件詳情。李父說，去年才發生西九管道致命意外，今次兒子及另一名死者均經驗不足，批評現場應有負責人，要事先以儀器檢查沙井，如要下井應有其他人尾隨監察。他引述兒子的同事稱出事工友沒戴呼吸器具。

未聞怨危險 以為清理路面坑渠

李父稱兒子過往從事三行，做過泥水、燒焊等工作，兒子曾稱需要在不戴安全帶下爬出棚架工作，「我話唔好，寧願搵過份（工）」。他說最初不知兒子改為從事渠務工程，後來從朋友口中得知，以為僅是清理路面坑渠，「如果我知佢落井，一定唔畀佢做」。他說兒子在該公司工作一年多，過往不時「返唔足工」。

李凱威生前一家四口同住馬鞍山公屋，為家中長子，另有一弟。李父稱凱威未婚，平日多留在家中，少外出消遣，中五畢業後開始打工，形容他工作勤力，過往在職業訓練學校就讀、任職學徒時，即使生病亦堅持上班，每月亦會盡量給家用應付家庭開支。據了解，僱主已與李家聯絡，稱將發放約50萬元恩恤金。