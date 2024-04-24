專家：地面洗渠亦要圍封井口 料開井蓋硫化氫濃致昏迷墮井

不建議入井 機械清理未必可即時安排

香港管綫專業學會前會長黃敬昨到場了解後稱，現場靠近污水泵房，泵房儲水後排走，水流較慢，此處硫化氫含量一般偏高，入井工人須配備呼吸器具。他說，以高壓水槍在地面清渠常見，可短時間完成，最重要圍封好井口位置，以免有人誤墮井中，有時或需「試氣」及放置吹風機加強保障。他說今次工人在井內被發現，有可能是打開井蓋後硫化氫含量高，工人昏迷掉進井內。

黃說，在地面持水槍清潔者毋須額外考牌，而人手入井清理風險大、需時長，入井工人需修畢相關課程，成為「核准工人」，一般而言並不建議入井，可改由機械清理，不過機械未必能即時安排，機械在鹹水清潔會折舊，亦要專業人員操作，成本較高。

密閉空間規例 附近地方同受管

香港建造業總工會安全顧問李光昇解釋，污水井內易有毒氣硫化氫，如打開沙井蓋後發生「井噴」，即使工友在地面吸入，仍可能昏迷，當硫化氫濃度高，未必能嗅到異味（因可導致嗅覺麻痹），如人在井內更難逃生，故事前測試氣體重要。他說，進入沙井等密閉空間前需由合資格人士評估風險，工人需完成認可課程，亦要配備安全帶等。他認為需調查涉事4人入井原因、是否經管工批准、渠務署是否知悉等。

《工廠及工業經營（密閉空間）規例》列明，條例適用於「在緊接密閉空間的附近地方進行，並與在密閉空間內進行的工作有關連者」。李稱即使工人在沙井附近工作，條例仍適用，強調管工有責任事先制定應變及進入沙井時的方案。