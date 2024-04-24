渠工墮沙井3人救 兩死兩傷 洗渠吸硫化氫 渠署：工程毋須入井

4人沒接受密閉空間訓練

消息稱，有關渠務工作每周兩次，涉事井口約675乘675毫米，工人毋須進入沙井，事前亦無接受過密閉空間工作的正式訓練。據悉，事發時有工人聽到有人求救，嘗試進入沙井，嗅到強烈氣味並感暈眩，不排除有人先意外墮井，其他工人為救人而進井。

渠署洗污水渠全停 承建商暫禁投工務工程

渠務署表示，涉事總承建商為「昭興建築運輸有限公司-仁利工程有限公司聯營」，分判商為偉迅渠務工程有限公司，前者除涉事工程外，並無承辦署方其他工程。署方昨已即時要求上述承建商和分判商停止有關工作及做安全檢查，同時暫停轄下所有污水渠清洗工程，合共25項，直至確保工地安全。署方表示，按擬定的工作程序，工人會從沙井外引入高壓水喉清洗污水渠，毋須進入沙井工作。

發展局已暫停兩家涉事承建商的工務工程道路及渠務類別投標資格，並須做獨立安全審核。局方表示，其中一家承建商另負責一份為行人天橋、高架行人道及行人隧道提供暢道通行設施的工程合約，沒有已投標但尚未批出的工務工程合約。勞工處表示已展開調查，並發出暫時停工通知書，停止在該沙井及附近範圍的渠務工作。兩家承建商至截稿前未有回覆；分判商偉迅稱公司正調查事件。

現場未見呼吸器 喉管及繩伸入沙井

6名男工前日深夜在沙田源禾路遊樂場清潔污水渠，至近昨日零時許，其中4人先後進入沙井。現場消息稱，一名工人發覺有異味首先爬出，隨後另一人爬至井口不支暈倒，餘下兩人在井內昏迷。警方初步相信，26歲郭梓賢及34歲李凱威倒臥約4米深沙井內，吸入硫化氫，送往威爾斯親王醫院後不治；23歲姓黃及35歲姓葉工人清醒送院，分別情况嚴重及穩定。案件列作工業意外，交新界南總區重案組接手。事發後現場至少兩個沙井蓋被打開，有喉管及繩放進沙井內，附近有工具及手推車，但未見呼吸器具及救援用三腳架等。勞工處人員曾在場以儀器探測氣體。

特首李家超、發展局長甯漢豪、勞福局長孫玉菡及渠務署長莫永昌昨先後向家屬致以慰問。李家超稱首要調查意外成因，強調每個人都有責任推進工業安全，包括有效的管理制度、小心按照安全指引運作。

同地點18年前兩工人沙井溺斃

翻查資料，2006年8月亦有兩名渠務署外判工人在源禾路遊樂場沙井斃命，當時兩人在沙井做截水工程，疑吸入硫化氫昏迷並溺斃。兩人有密閉空間工作牌照，被救出時沒有氧氣樽等器具。渠務署事後稱承建商在施工前未有通知署方，亦未提供有關危險評估報告。署方約一周後發表調查報告，指總承建商違例外判工程予三判，並在許可工地外施工。

渠務署去年批出「九龍及新界南區的渠務維修及建造工程 （2023-2027）」予涉昨日意外的「昭興-仁利聯營」，合約期為去年11月至2027年11月，金額5.57億元。分判商偉迅上周在facebook刊出渠務署外判工程招聘信息，列明毋須學歷、工作輕鬆，起薪點1.8萬至2.2萬元，負責高壓洗渠、CCTV照渠、渠道修復。香港管綫專業學會前會長黃敬稱，全港分三區批出渠務維修及保養定期合約，平均一張合約管理約1萬個渠口，認為渠務署應集中調查今次意外成因，暫停轄下所有同類工程屬「斬腳趾避沙蟲」，或影響污水系統。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676