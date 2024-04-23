明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

新田科技城環評有條件通過 環諮會：紓解措施多環境效益 環團促環保署長否決

【明報專訊】環境諮詢委員會昨日開會審議新田科技城的環評報告，最終一致決定有條件通過報告，並提出8項條件和7項建議，包括在填塘工程開展前不少於9個月提交「生境建造及管理計劃」，以確保濕地功能不會有淨損失。對於環團指環評報告涉違反法定要求及有錯漏，可能引致司法覆核，助理環保署長（環境評估）曾世榮以報告仍未知是否獲批為由不評論。環團在大會後發聲明表示對環諮會的決定感到極度失望，促請環保署把握最後機會否決環評。有環諮會前委員分析，環保署長最快下月批准科技城的環評報告，有利政府向下一關亦即城規會「闖關」。

環保署昨晚稱，環保署長會詳細研究環評報告，在全面和審慎考慮相關環評研究概要、技術備忘錄的要求，以及公眾意見等，決定是否批准該報告及附設條件。

報告被指或招覆核 環署不評論

據悉，環諮會上周一（15日）曾召開非正式會議，政府向委員介紹新田科技城項目（下稱「新田項目」）及回應提問。環諮會大會昨午開會3個多小時，審議環評報告，會後環諮會主席查逸超表示，委員了解到雖然新田項目發展會影響該區部分現有魚塘和濕地，但透過紓解措施能帶來多項環境效益，能在發展和保育之間取得平衡，故委員會最後有條件一致通過報告。

對於10個環團上周聯署質疑環評報告多處違反法定要求及錯漏，又沒有因擴大項目規模而重啟環評程序，有可能引致司法覆核，查逸超指新田項目只是增大範圍，需研究的課題沒變，環保署長亦批准土拓署不需重新做環評；曾世榮則稱現階段環保署長仍未就是否審批環評報告作決定，「暫時不評論會否有人司法覆核」。

有委員質疑紓緩措施 冀不走數

昨日會議上多名發言委員均表態支持新田項目，有委員更指內地創科發展快速，擔心項目推展步伐太慢。委員余遠騁則質疑各種紓緩生態措施「是否行得通」，冀政府不要「走數」；另有委員認為政府應投放資源做好生態補償措施，「唔想做完變成生態大災難」。

土拓署：盼三寶樹公園成典範

擬建的新田科技城有626公頃，即約32個維園大小。土拓署北拓展處處長張家亮稱，政府今年底會向立法會申請新田項目第一期工程撥款，若獲批，明年會於三寶樹擬議濕地保育公園範圍做過渡性的濕地優化措施，包括復修荒廢魚塘及放養雜魚等，讓雀鳥轉至該處覓食，填塘工程則會在2027年申請第二次工程撥款時才進行，與三寶樹公園發展時間相若。張稱政府會嚴格遵守提交的生態管理計劃，又指三寶樹公園規模龐大，「希望成為國際上的成功典範」及「全世界最好的保育公園」。

前委員：有利向城規闖關

新田科技城的環評報告仍須環保署長批准，環諮會前委員文志森表示，城規會仍就新的新田科技城分區計劃大綱草圖諮詢公眾，諮詢期下月8日屆滿。他分析，若環評報告在城規會開會審議新的新田大綱草圖前獲批，代表新田項目涉及的生態爭議獲解決，意味政府向城規會成功闖關的機會增加。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕環境諮詢委員會 新田科技城

上 / 下一篇新聞