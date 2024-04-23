新田科技城環評有條件通過 環諮會：紓解措施多環境效益 環團促環保署長否決

環保署昨晚稱，環保署長會詳細研究環評報告，在全面和審慎考慮相關環評研究概要、技術備忘錄的要求，以及公眾意見等，決定是否批准該報告及附設條件。

報告被指或招覆核 環署不評論

據悉，環諮會上周一（15日）曾召開非正式會議，政府向委員介紹新田科技城項目（下稱「新田項目」）及回應提問。環諮會大會昨午開會3個多小時，審議環評報告，會後環諮會主席查逸超表示，委員了解到雖然新田項目發展會影響該區部分現有魚塘和濕地，但透過紓解措施能帶來多項環境效益，能在發展和保育之間取得平衡，故委員會最後有條件一致通過報告。

對於10個環團上周聯署質疑環評報告多處違反法定要求及錯漏，又沒有因擴大項目規模而重啟環評程序，有可能引致司法覆核，查逸超指新田項目只是增大範圍，需研究的課題沒變，環保署長亦批准土拓署不需重新做環評；曾世榮則稱現階段環保署長仍未就是否審批環評報告作決定，「暫時不評論會否有人司法覆核」。

有委員質疑紓緩措施 冀不走數

昨日會議上多名發言委員均表態支持新田項目，有委員更指內地創科發展快速，擔心項目推展步伐太慢。委員余遠騁則質疑各種紓緩生態措施「是否行得通」，冀政府不要「走數」；另有委員認為政府應投放資源做好生態補償措施，「唔想做完變成生態大災難」。

土拓署：盼三寶樹公園成典範

擬建的新田科技城有626公頃，即約32個維園大小。土拓署北拓展處處長張家亮稱，政府今年底會向立法會申請新田項目第一期工程撥款，若獲批，明年會於三寶樹擬議濕地保育公園範圍做過渡性的濕地優化措施，包括復修荒廢魚塘及放養雜魚等，讓雀鳥轉至該處覓食，填塘工程則會在2027年申請第二次工程撥款時才進行，與三寶樹公園發展時間相若。張稱政府會嚴格遵守提交的生態管理計劃，又指三寶樹公園規模龐大，「希望成為國際上的成功典範」及「全世界最好的保育公園」。

前委員：有利向城規闖關

新田科技城的環評報告仍須環保署長批准，環諮會前委員文志森表示，城規會仍就新的新田科技城分區計劃大綱草圖諮詢公眾，諮詢期下月8日屆滿。他分析，若環評報告在城規會開會審議新的新田大綱草圖前獲批，代表新田項目涉及的生態爭議獲解決，意味政府向城規會成功闖關的機會增加。

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