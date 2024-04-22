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走塑今生效 受訪5手搖店皆稱續用膠飲管 清貨始轉款

【明報專訊】即棄膠餐具和其他塑膠產品管制法例今日（22日）生效，首階段將禁止銷售或提供發泡膠餐具、即棄膠飲管等，設有6個月適應期。本報記者昨午到柴灣手搖飲品店及燒臘店觀察，5間飲品店表明今日仍會用膠飲管存貨，暫未會改用代替品，有燒臘飯店繼續使用發泡膠盒。環境及生態局長謝展寰昨日在網誌稱，管制目的是希望在社會慢慢建立「走塑」文化，並非要懲罰商戶，適應期期間會集中宣傳教育。

4燒臘店 1間續用發泡膠盒

新走塑措施實施前夕，記者到柴灣一帶專做外賣生意的飲品店及燒臘店採訪。4間燒臘店只有1間仍在使用發泡膠盒，該燒臘飯店店員稱，會在用盡存貨後轉用其他合規飯盒。另一燒鵝店店員稱，約一周前已轉用環保物料製成的飯盒，指店舖提供不同菜式，要尋覓符合容量的替代飯盒需時，如在適應期才另覓替代方法已太遲。至於替代飯盒的成本，她說比發泡膠盒只貴一點，料成本會轉嫁顧客。

記者到柴灣5間手搖飲品店了解，發現商戶均未有將塑膠飲管換成替代飲管，但5店店員皆稱會在用盡塑膠飲管存貨後轉用替代飲管。其中一店店員K小姐說其實今天已可轉用替代飲管，惟店內有大量存貨，估計要兩三個月才可用盡，認為若棄掉存貨變相是「另一種不環保」。她又相信替代飲管一定較膠飲管貴，但認為當愈多食肆轉用替代飲管，成本自然下降。

謝展寰在網誌提到，環保署長徐浩光數天前到訪數間大型連鎖食肆，稱它們均已做好準備；中小型食肆可善用適應期，盡快用完受管制的塑膠產品存貨，毋須浪費，並盡早訂購合適替代品。

謝展寰：旨在建走塑文化 非要懲罰商戶

謝表示，管制目的是希望在社會慢慢建立「走塑」文化，並非要懲罰商戶，又稱明白需要「移風易俗」的過程，業界調整業務配合管制需時，當局會盡力提供適切協助，盡量以教育為先、人性化地按個別情况處理個案，呼籲業界毋須過於擔心。他說，環保署會採取循序漸進的執行模式，讓業界慢慢順利過渡，適應期內環保署人員不會執法，會派員巡視2萬間餐飲食肆及2萬間零售店和酒店賓館，了解相關業務地點的運作情况，集中宣傳教育及提供建議和資訊，協助企業符合規定。

相關字詞﹕即棄膠餐具 走塑

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