倡魚塘改善措施 增三寶樹濕地公園生態價值

政府：魚塘合併水體更大 管理水位助鳥覓食

根據生態管理計劃，三寶樹濕地保育公園內的魚塘以多種方式提升其生態價值，包括將較小及分散的魚塘合併，形成更大的水體；透過管理魚塘水位，增加雀鳥的覓食機會（見圖）。

環團：諮詢期已過 公眾未有機會給意見

公園內的荒廢魚塘及棕地，亦會轉為魚塘，以提升生態功能及容量；另有35公頃濕地，會打造成各種生境如開放水體、沼澤、蘆葦叢及排水道等，當中會種植本地的濕地植物。不過，新田科技城的環評報告指出，具體措施仍有待三寶樹濕地保育公園研究完成後才決定。

事實上，10個環團日前向環諮會全體委員發出的聯署信指出，過去牽涉濕地發展的項目，在環評作公眾諮詢階段時，已公開詳細的濕地管理計劃，例如豐樂圍發展、上水落馬洲支線、落馬洲河套發展等。環團認為，現時土拓署雖向環諮會補交計劃，但諮詢期已過，公眾未有機會給予意見，環諮會現階段亦無從得知詳細設計及成本等細節，質疑如何把關並向環保署長提出建議。