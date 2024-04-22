科技城環評今闖關 指標物種增4鳥 政府：緩解措施下數量反增 環團質疑涵蓋不足、數據偏差

明報記者 馬耀森

環諮會討論 最快即日有結果

環諮會大會今日開會討論新田科技城的環評報告，最快即日有結果，委員會審議環評報告後，會向環保署長提出建議，以供審閱報告時予以考慮，以決定是否批准。

環團日前聯署致函環諮會主席及全體委員，批評新田科技城環評報告多處違反環評要求，促委員會否決環評申請，其中一項較具爭議項目是環評報告未有在公眾諮詢階段提交「生態再造及管理計劃」，擔心報告內提及的補償措施將來未能落實。

政府：三寶樹公園優化措施 滿足補償要求

環諮會最新文件顯示，土拓署草擬了一份13頁紙的計劃，內容包括各種緩解措施。政府認為，三寶樹濕地保育公園內的優化措施，能滿足原環評報告內選取4種對滋擾最敏感的大型水鳥作為審視補償要求的指標物種，包括黑臉琵鷺、大白鷺、蒼鷺及普通鸕鷀；而在最新提交的生態管理計劃，額外增加4種雀鳥，並推算工程前後雀鳥數目均不減反增，當中以小白鷺增長最多，每公頃淨增長204.4隻（見圖）。

香港觀鳥會高級保育主任黃雪媚表示，環評報告額外選取4種雀鳥作為審視生態補償要求，仍遠不足以涵蓋其他習性及對生境有不同要求的物種，例如潛水鴨，包括全球極度瀕危的青頭潛鴨、全球易危的紅頭潛鴨、本地關注的鳳頭潛鴨，以及各類猛禽等。她又指政府用作推算功能價值的雀鳥數據，並非全部來自基線調查，能否反映最新情况成疑。

觀鳥會：政府用冬季數據 應涵繁殖期夏季

對於新增4種指標物種，黃雪媚指當中的小白鷺及池鷺，政府所參考的是冬季數據，但新田一帶是該兩種雀鳥的繁殖地點，若要做推算應包括屬繁殖季節的夏季數字。

長春社公共事務經理吳希文形容，政府提供的補充資料新意不多，有如將環評報告內的緩解措施「搬字過紙」至生態管理計劃。他又指管理計劃並無進一步交代財務安排，擔心擬建的三寶樹濕地保育公園最終會否落實。

環諮會文件披露，環評小組於3月18日閉門討論新田科技城環評報告，並建議有條件通過報告，其中一項條件是土拓署需在展開填塘工程前9個月，向環保署長提交「生態再造及管理計劃」，較環評報告建議的3個月為長；另一條件是為歐亞水獺而建的通道橫切面不可小於6平方米。

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