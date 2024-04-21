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「拷貝損壞」 《但願人長久》北京電影節撤映

【明報專訊】入圍第十四屆北京國際電影節的香港電影《但願人長久》，前晚傳出因「技術原因」取消放映的消息。有已購票觀衆於網上展示收到觀影平台短訊，稱電影「拷貝損壞無法修復」，要取消上映。發行商高先電影稱不知道事件，暫無法回應。本報昨電郵向北京國際電影節查詢，截稿前沒回應。

多名已購票觀衆前晚在社交平台分享收到觀影平台「貓眼電影」的退票通知，原定昨晚8時30分在深影國際影城影院、周二下午2時30分在耀萊成龍影城的放映計劃均取消，原因是「拷貝損壞無法修復」。

劇情講吸毒父影響兩女成長 一女參與社運

《但願人長久》講述一名常年吸毒父親對兩名女兒的成長留下深遠影響，由吳慷仁、袁澧林、祝紫嫣等人主演，其中祝紫嫣身兼導演。電影2023年底已率先在東京國際電影節及香港亞洲電影節上映，在台灣金馬獎獲得國際影評人費比西獎及奈派克獎，演員謝咏欣在金馬獎及香港金像獎等獲得最佳新演員，吳慷仁亦在香港電影評論學會大獎獲最佳男演員。

第十四屆北京國際電影節於本月18至26日舉辦，由中央廣播電視總台和北京市政府共同主辦，《但願人長久》入圍「注目未來」單元，電影節官方微博本月14日曾推介該片和另外4部聚焦於「成長」主題的入圍影片。

有網民猜測電影取消放映與吸毒情節有關，吳慷仁飾演的父親正因吸毒時常進出監獄；獨立導演應亮亦在網上分享電影取消放映的消息，稱或與戲中有土地抗爭情節有關。片中袁澧林飾演的林子缺投身社運，參與馬屎埔村示威運動，反對新界東北發展計劃，因此惹上官司。

相關字詞﹕但願人長久

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