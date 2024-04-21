8歲女甲流發燒咳嗽翌日亡

今年首宗兒童殁 沒打今季流感針

港大兒童及青少年科名譽臨牀副教授關日華表示，近日流感及新型肺炎個案增加，尤其兒童感染較多。他說，現時12歲以下兒童流感疫苗接種率僅四至六成，而建立免疫屏障最少需七成，認為情况不理想，促家長盡早攜幼童接種新冠及流感疫苗。

根據最新一期《2019冠狀病毒病及流感速遞》，2024年共錄得19宗兒童流感相關之嚴重併發症個案，截至上周三一直沒有死亡個案，其中兩宗嚴重個案在4月14至17日接獲，分別為8歲男童及8個月大男嬰，均出現腦部嚴重併發症，二人均感染H1甲流。

上周四本港出現今年首宗兒童流感死亡個案，該8歲女童亦感染H1甲流，過去健康良好，上周三起發燒及咳嗽，翌日出現抽搐。她同日被帶到廣華醫院急症室求醫入院，入院後情况轉壞，當日不治。

衛生防護中心初步調查顯示，病人沒接種今季季節性流感疫苗，家居接觸者至今沒出現病徵。中心正繼續調查，呼籲市民踴躍接種季節性流感疫苗以應對流感季節。

根據《2019冠狀病毒病及流感速遞》，今個冬季流感季節起本港共錄得507宗嚴重流感個案（包括所有年齡），當中包括300宗死亡個案（截至上周三）。

病毒活躍度回升 流感入院率增

流感監測顯示近日病毒處於低強度，但活躍度有回升。本月7至13日這一周，公院主要診斷為流感的入院率為0.54（每1萬人口計），比前一周的0.43高，定點公立及私家普通科門診呈報的流感樣病例亦高於前一周。實驗室監察顯示，流感病毒陽性百分比（8.77%）低於9.21%的基線水平，但高於前一周錄得的5.87%。