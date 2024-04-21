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環境工作者：淨灘首見即棄木叉

【明報專訊】4．22走塑令木製即棄叉匙成為港人用餐日常，也快速成為沙灘垃圾。自2012年起淨灘、至今參與逾400次的環境教育工作者「大便妹」近日在社交平台稱，最近一次淨灘除拾到即棄塑膠餐具，更拾到兩支即棄木叉。她向本報表示，淨灘時見到木製即棄餐具是首次，因替代的紙或木製品可自然分解，認為管制膠餐具後有助紓緩海洋垃圾污染問題。木及紙餐具製作過程仍有碳排放，她期望港人長遠建立自備餐具習慣，享受方便的同時亦學會對環境負責。

「大便妹」稱意料內 管制膠餐具可紓污染

大便妹近3年起每周淨灘，據她觀察，向香港內部海域的海灘一般較多來自本地的垃圾，而即棄餐具飲管等漂浮能力較弱，較少從外地或內地漂至，一般來自本地。上周四（18日）她特意選擇到向內海的南丫島北角嘴淨灘，拾獲90多件即棄餐具，當中兩件木製，其餘膠製，另拾獲200多支膠飲管。

她說該灘人迹較少，非「郊遊聖地」，相信垃圾是從附近隨潮汐漲退落在灘上。她說，在海洋垃圾中發現木餐具是預期中事，海洋垃圾狀况很能反映城市近况，舉例新冠疫情期間，本港沿海很快出現口罩或檢測棒等；而政府限用膠餐具，將有助減少難以分解的塑膠垃圾在沿海出沒。

「木餐具難代塑」說法 因非用於相應用途

大便妹留意到部分影片稱木製餐具難代替膠餐具，她認為這類熱話流傳或與網絡文化有關。她說，木及紙餐具未必不適用，癥結在有否把合適餐具用在相應用途，舉例應用木棒或匙羹而非紙飲管戳檸檬、選用竹筷子而非紙製匙羹食麵。她明白「方便是很吸引，用完不用負責任是一件很開心的事情」，但冀大眾理解「塑膠餐具確為環境帶來污染」。

（垃圾徵費）

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