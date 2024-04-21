謝展寰：試點戶多指徵費擾民 三無廈參與一成多 稱「迎難而上」謂推減廢非逆民意

【明報專訊】垃圾收費在14個試點的先行先試計劃至今20天，環境及生態局長謝展寰昨在電視節目稱居民觀感「有相當落差」，大多數認為垃圾收費「比較擾民」。他又稱，先行先試住宅樓宇的參與度參差，其中三無大廈參與度只有約一成多，會否如期8月1日實施垃圾收費不急於定論，又說當局「迎難而上」是推動減廢回收，「不是逆巿民意見去做」。有民建聯議員認為何時實施要視乎政府能否處理試行期間的問題如廚餘機不足等。
私樓參與或逾半 8‧1行否不急於定論
謝展寰昨在有線電視《有理有得傾》稱，見到政府大樓及院舍「百分百」參與，至於住宅樓宇，三無大廈只有約一成多人參與，私樓或超過一半；居民觀感方面，少數人認為垃圾分類及減廢是好，但大多數認為「比較擾民」。
本報昨向環保署查詢，謝展寰提及的數據基於哪項調查或統計所得、涉哪些對象及日期等，環保署回覆稱，資訊是基於14個試點的專隊，在過往兩個多星期於各試點收集的指定袋使用率數據，以及相關者提供的初步意見，包括居民、清潔員工、物業管理、院舍職工及食肆負責人等各試點持份者。
2014諮詢多數支持 態度改變涉經濟強制
被問及前環境局長黃錦星盼政府推行垃圾收費能「迎難而上、勿失良機」，謝展寰稱當局是「迎難而上」推動減廢回收，而非逆巿民意見，會整合各方意見再部署。而政府會否如期8月1日實施，謝稱不急於下定論，會先蒐集試行結果及數據。
謝展寰說，政府早在20年前討論垃圾收費，議題本身牽涉收費及眾多持份者，爭議較強，提出首數年間社會均有不同觀點，而2014年報告反映諮詢結果獲大多數人支持徵費。被問到現時大部分人不支持收費原因，謝稱當中涉及眾多因素，包括近期經濟氣氛影響，市民對於環保政策變成強制法例有不同感受。
議員：視乎可否回應試行問題 如廚餘機不足
民建聯立法會議員顏汶羽回覆本報查詢認為，試行計劃引起社會更廣泛關注是好事，至於應何時實施垃圾收費，他說政府應考慮能否處理及回應居民於試行期間提出的一系列問題，如廚餘機不足及常爆滿等，否則真正全面實施時問題只會更廣泛。
團體新青年論壇本月14至19日就垃圾收費電話訪問1032名18歲以上市民，結果顯示，51.1%受訪市民認為應暫時擱置收費、27.4%認為應押後，13%受訪市民認同應如期推行。新青年論壇指出，按受訪者環保回收習慣劃分，「好少」和「完全沒有」回收習慣的受訪者較傾向認同擱置，相反已有回收習慣受訪者則較認同如期實施。
團體訪問：不習慣回收者較傾向擱置
新青年論壇稱，最多傾向押後或擱置的受訪者關注回收設施不足及增加家庭開支，建議政府加強社區回收支援、延長適應期至一年等，相信有助爭取傾向押後或擱置者轉向支持。
明報記者
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