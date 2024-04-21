謝展寰：試點戶多指徵費擾民 三無廈參與一成多 稱「迎難而上」謂推減廢非逆民意

私樓參與或逾半 8‧1行否不急於定論

謝展寰昨在有線電視《有理有得傾》稱，見到政府大樓及院舍「百分百」參與，至於住宅樓宇，三無大廈只有約一成多人參與，私樓或超過一半；居民觀感方面，少數人認為垃圾分類及減廢是好，但大多數認為「比較擾民」。

本報昨向環保署查詢，謝展寰提及的數據基於哪項調查或統計所得、涉哪些對象及日期等，環保署回覆稱，資訊是基於14個試點的專隊，在過往兩個多星期於各試點收集的指定袋使用率數據，以及相關者提供的初步意見，包括居民、清潔員工、物業管理、院舍職工及食肆負責人等各試點持份者。

2014諮詢多數支持 態度改變涉經濟強制

被問及前環境局長黃錦星盼政府推行垃圾收費能「迎難而上、勿失良機」，謝展寰稱當局是「迎難而上」推動減廢回收，而非逆巿民意見，會整合各方意見再部署。而政府會否如期8月1日實施，謝稱不急於下定論，會先蒐集試行結果及數據。

謝展寰說，政府早在20年前討論垃圾收費，議題本身牽涉收費及眾多持份者，爭議較強，提出首數年間社會均有不同觀點，而2014年報告反映諮詢結果獲大多數人支持徵費。被問到現時大部分人不支持收費原因，謝稱當中涉及眾多因素，包括近期經濟氣氛影響，市民對於環保政策變成強制法例有不同感受。

議員：視乎可否回應試行問題 如廚餘機不足

民建聯立法會議員顏汶羽回覆本報查詢認為，試行計劃引起社會更廣泛關注是好事，至於應何時實施垃圾收費，他說政府應考慮能否處理及回應居民於試行期間提出的一系列問題，如廚餘機不足及常爆滿等，否則真正全面實施時問題只會更廣泛。

團體新青年論壇本月14至19日就垃圾收費電話訪問1032名18歲以上市民，結果顯示，51.1%受訪市民認為應暫時擱置收費、27.4%認為應押後，13%受訪市民認同應如期推行。新青年論壇指出，按受訪者環保回收習慣劃分，「好少」和「完全沒有」回收習慣的受訪者較傾向認同擱置，相反已有回收習慣受訪者則較認同如期實施。

團體訪問：不習慣回收者較傾向擱置

新青年論壇稱，最多傾向押後或擱置的受訪者關注回收設施不足及增加家庭開支，建議政府加強社區回收支援、延長適應期至一年等，相信有助爭取傾向押後或擱置者轉向支持。

明報記者

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