科企使用超算中心 政府資助最高七成

關鍵設備已抵港

孫東昨在立法會財委會特別會議表示，數碼港興建超算中心的所有關鍵設備已運抵香港。孫東稱，去年因時間緊迫和國際形勢突變，數碼港早前在政府協助下以市場融資方式購買設備。

政府新一份《財政預算案》提出撥款30億元推行為期3年的「人工智能資助計劃」，主要用於資助本地大學、研發機構及企業等運用超算中心的算力。據創科局書面回覆議員審核2024/25年度開支預算提問，建議透過計劃資助合資格用戶使用最高九成的算力資源，一般情况下提供服務定價最高七成資助；30億元中，預留1億元加強超算中心的網絡及數據安全。

每節點成本30萬 港定價9萬

孫東昨在會上解釋，參考國際標準，人工智能超算中心使用一個節點（node）每月費用約30萬元，內地收費約4萬至7萬元，考慮到國際及海外情况，香港初步定價9萬元。他說，扣除9萬元收入後，餘下成本會由資助計劃補貼用戶支付。

創科局又表示，會要求數碼港成立獨立委員會，釐定受惠群組及發放資助的條件和細節等，委員會成員由政府任命，包括人工智能業界、學界、創科界及政府等代表。政府亦將要求數碼港訂績效指標，包括超算中心服務使用率、研發成果、人才培育、營運，以及網絡安全與生態推動方面的指標，以監察和評估資助計劃成效。