稱難單靠資科辦 孫東：部門應監督轄下公營機構IT項目

孫東上周接受本報專訪時曾回應事件，表示會與相關政策局或部門探討，在法定機構或公營機構推出「與民生相關」電子系統時加強監督。實政圓桌田北辰昨在會上提及，區議會選舉電子選民登記冊、康文署「SmartPLAY」、運輸署「易通行」、考評局「監考易」均應驗「梅菲定律」，即可出錯之處都會出錯，關注政府日後問責機制如何。

稱資科辦人手不及部分機構IT團隊

孫解釋，現時不少政府部門或公營機構都有IT團隊，部分人數較資科辦多，而資科辦成立之初只負責跨部門核心業務，包括政府保安、關鍵基礎設施等，並為各部門提供必要技術支援，因此人數較少。他說「監考易」早前故障，令政府不得不思考將相對嚴格的政策執行要求，拓展到獨立法定機構及公營機構。

孫說，資科辦總監轄下有數十名技術人員，而政府部門連同公營機構等達數百個，不能單靠資科辦全面負責，因此日後由資科辦及效率促進辦合併而成的「數字政策辦公室」，會由支援輔助提升至督導、監察角色，各政策局要對轄下公營機構推行電子系統負起監督管理責任。

孫形容「前事不忘後事之師」，期望各政府部門不要因推出電子系統面對挫折而「縮手縮腳」，日後數字政策辦公室將全力配合及支持。