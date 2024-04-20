會計界：平日停礙審計 地產業：涉公司交易少

地產從業員是經常使用公司查冊系統的行業之一。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，公司電子查冊系統暫停運作對業界會有一些影響，舉例每宗涉及公司「放盤」的交易，填寫委託書時需要查冊所得的公司營運者資料；另外每個由公司擁有而成交的樓盤，從業員亦有責任做公司查冊，了解公司董事等資料。不過他說全港涉及公司交易的樓盤只佔數個百分點，估計本周末只有數個樓盤交易涉公司查冊步驟，有待系統修妥才能繼續。

律師：需查冊核對買賣資料

熟悉樓宇買賣的律師謝天良稱，公司電子查冊系統是重要工具，以樓宇買賣為例，律師很多時要作為第三方，就涉及公司樓宇買賣的合約，進一步核實公司營運者資料；即使有時顧客已提供周年報告表等證明，律師仍有責任在電子查冊系統取得相關資料核對，慎防顧客提供的資料並非最新或不足。他認為公司電子查冊系統停運，對業界運作有「少少阻礙」，只能等待系統完成維修後再做相關工作。