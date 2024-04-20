現泄私隱風險 公司查冊網暫停 稱暫無外泄正維修 公司註冊處未解釋

私隱署循規審查 議員促交代

選委界立法會議員江玉歡稱理解處方需時維修及調查，但事件涉及個人資料外泄風險，認為有必要交代原因及跟進工作，重建公眾信心。

仁安遭黑客攻擊 院方：未泄資料

仁安醫院嚴厲譴責任何形式的網絡攻擊行為，稱已將事件通知衛生署、私隱公署及警方。院方已即時啟動緊急應變機制，提升網絡保安措施，以阻截進一步入侵，並委託專業團隊及網絡保安專家對系統全面偵查和修復，確保醫療服務的連續性。院方強調所有涉及病人資料的檔案均已適當加密及以密碼保護。直至前日，院方並未發現任何病人資料泄漏或遭盜用，正調查有關網絡攻擊。本報正向衛生署及警方查詢。

公司註冊處昨發新聞稿表示，在例行工作中發現「電子服務網站」的電子查冊系統出現「個人資料外泄風險」，正緊急維修，電子查冊服務暫停，電子提交服務及監察易等其他服務不受影響。處方表示十分關注事件，經初步調查後，暫未收到個人資料外泄報告。處方已將事件通報保安局、政府資訊科技總監辦公室及私隱專員公署。

資科辦回應稱，已接獲公司註冊處就暫停部分網上服務的通報，高度關注事件，並已即時提供技術建議。保安局表示已接獲公司註冊處通報可能涉個人資料外泄風險的事故，會密切留意事故的調查進度。

議員：不排除與系統更新有關

本為是資深會計師的民建聯立法會議員黃俊碩稱，公司註冊處為配合「唯一業務識別碼」措施，去年12月曾更新系統，令查冊者日後能以「商業登記號碼」取代「公司註冊編號」做電子查冊，不排除是次個人資料外泄風險與有關升級有關，促處方徹底檢查漏洞。

例行工作發現 業界倡徹底測試

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑估計，「例行工作」不外乎檢查現行系統，或因使用新系統，偵測新舊系統在兼容時有否問題，建議處方徹底測試。他認為例行測試一般年檢都足夠，若更嚴謹的系統或半年檢查一次；而在科技人手未必足夠下，建議資科辦成為不同部門及機構的「保護罩」，提供相應支援。

創新科技及工業局長孫東昨在立法會財委會特別會議稱，考慮把相對嚴格的網絡安全政策執行要求擴展至法定和公營機構（見另稿）。江玉歡稱，創科局和相關部門有責任擔當「終極顧問」，協助各部門提升網安系統及偵測隱患等，在相關問題出現時不能袖手旁觀，否則部門及機構「各自為政」，一方面缺乏效率，要浪費公帑外聘人手支援；另一方面相關部門及機構未必掌握最新發展，在不認識新入侵方式下或難以防禦。

選委界立法會議員吳傑莊質疑，資科辦等相關部門是否人手不足，建議增聘以應付常態化的科技事故。他認為政府撥備資訊科技開發及升級的預算充足，卻出現不少低層次技術問題，建議政府重新檢視資源分配。

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