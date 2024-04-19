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僅一合資格建議書 新世界續營星光大道15年

【明報專訊】新世界集團旗下公司獲准延續營運尖沙嘴星光大道15年。康文署昨公布接納非牟利機構AOS Management (HK) Limited（下稱AOS）的建議書，AOS本月20日起為星光大道及梳士巴利花園提供為期15年的管理、營運及保養服務。AOS表示按營運條款，將每年舉行至少12場活動，涵蓋藝術、文化、旅遊、康樂和體育五大範疇，並持續優化海濱設施。

星光大道地段於2003年5月由新世界贊助4000萬元興建，2004年4月開放，由康文署擁有，並委託新世界管理。過去外界對星光大道管理安排有不同意見，在管理權更新時，康文署去年8月宣布邀請非牟利機構提交建議書，以物色最合適的非牟利營運者。署方表示限期內只接獲一份合資格建議書，交由評審委員會考慮和評審。

每年至少12活動 首8年後檢討延續否

康文署在招標文件指出，政府會支付1元象徵式管理費用，機構日後須維持免費向公眾開放並自負盈虧。

康文署表示，根據建議書，AOS會持續美化星光大道及梳士巴利花園，進一步優化尖沙嘴海濱，使其成為集藝術、文化、旅遊、康樂及體育於一身的公共空間，以及本地人和全球旅客必去景點，將推出多項活動繼續推廣香港電影及流行文化。署方表示首8年為固定合約，經政府檢討機構整體表現後，再決定是否延續餘下7年合約。

AOS對政府決定表示歡迎，將以自負盈虧方式積極管理、營運及保養星光大道及梳士巴利花園，並執行合約所列條款。

相關字詞﹕新世界 星光大道

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