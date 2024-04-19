19院校交北都建議書 多間盼增共用設施

港專：校舍不夠位 冀開較大實驗室

自資院校港專校長陳卓禧昨向本報稱，該校曾出席教育局諮詢活動並交建議書，表明有意在北都發展，但不會全校遷入。他說，港專在馬鞍山及旺角東均設校園，校舍空間不夠，現租用一些大廈幾個樓層教學，冀將來在北都可開設較大的實驗室作創科用途，盼北都發展步伐「愈快愈好」。

教局引述有校盼全間遷北都

立法會內會北都發展事宜小組委員會下周二（23日）開會，教育局日前提交文件，提及去年分別邀請專上院校交流意見，有19間院校去年8月參與諮詢和提交建議書，引述稱有院校盼整個校園搬入北都、部分院校盼設衛星校園以發展創新學科，亦有院校冀以自資模式在北都成立國際化大學校區；多間院校希望在北都設更多共用設施，如動物中心、數據中心、學生宿舍、運動設施及圖書館等。

文件提到，北都60公頃教育用地中，洪水橋／廈村新發展區有5公頃用作自資院校發展新校園，今年開始平整用地，料2026年完成。另外，位於北都「創新科技地帶」的牛潭尾將預留土地作專上院校用途，以配合新田科技城發展。至於坐落北都「口岸商貿及產業區」的新界北新市鎮，政府預留土地屬專上教育用途，鼓勵與區內產業緊密合作。

翻查資料，多間院校先後表明有意到北都發展，8間資助大學中，浸大表示有意全校或局部遷入北都，但關注配套和獲批校地面積，校長衞炳江曾強調，「如果（九龍塘校園）一呎換（北都）一呎就沒有意思」。科大今年2月曾表示盼在北都建「衛星校園」，推動跨學科研究、未來醫藥和未來創科發展。