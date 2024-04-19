曾赴滬和黃醫藥：兼享港與內地優勢 發展料超昔年上海

醫科企：助聯繫內地 推動產品商業化

中大醫學院前院長陳家亮有份創立的香港微生物菌群創新中心（MagIC）為港深創科園合作伙伴。MagIC總監黃秀娟說，本港缺乏充足地方設研發基地，擬於園內設「良好生產質量管理規範」（GMP）設施，以加強微生物治療產品下游生產能力，尤其是「中試生產」，即將科研成果量產的試驗。她認為園區可聯繫香港和大灣區其他合作伙伴，有助研發和擴充業務，期望政府提供更多創科資金，加快促成跨境使用生物樣本，並簡化新藥臨牀試驗申請程序。

同屬園區合作伙伴的和黃醫藥去年率先經政府新設「1+」新藥審批機制，獲批旗下癌症標靶藥註冊。和黃醫藥執董兼主席杜志強稱，本港資本自由和稅率低，能吸引高端科研人才，內地則成本低且有大量病例，在園區發展如同身處內地而享本港政策優勢。他說上海逾20年前發展「張江高科技園區」，和黃醫藥早期已進駐並見證其發展，有信心港深創科園發展速度能超當年上海。

英國生物製藥企業阿斯利康兼和黃醫藥獨立非執董莫樹錦稱，本港大學以往難將科研轉為產品，港深創科園聚集大學與企業，兩者互相扶持，「可說是科研美夢成真」。他說阿斯利康將在園區研究細胞療法，例如「嵌合抗原受體T細胞療法」（CAR-T）等。

被問23條影響 日企：對內地伙伴有信心

中國生物科技服務控股有限公司計劃在園內與兩家日本企業合作，其中「住友重機械」代表Hiroyuki Tominaga預計，明年進駐後將以兩三年建設研發中心，其後着手研發癌症治療和診斷。被問《基本法》23條立法有否影響在港發展，他說知悉本港事態發展，對內地合作伙伴有信心，會繼續跟隨其擴展業務。