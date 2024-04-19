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港深創科園59伙伴 1/4海外 涵科企投資者大學孵化器 料投資數十億創千職

【明報專訊】港深創新及科技園公司昨日與來自9個經濟體的59間企業或機構簽署備忘錄成為合作伙伴，包括大學、科研機構、加速器、孵化器和投資者等，當中逾四成來自內地，三分之一來自香港，其餘約四分之一來自海外。特首李家超形容港深創科園將進入營運階段，會繼續與深圳緊密合作，爭取落實各項創新的跨境便利措施。港深創科園公司行政總裁馬惟善稱，會盡用香港司法和稅制等獨有優勢，推動園區成為世界級知識樞紐及創科中心。

來自9經濟體 內地佔四成

根據公布名單，59個合作伙伴中，45%來自生命健康科技、新能源和微電子等園區支柱產業。合作企業或機構當中，25間來自內地、20間香港、6間美國、3間日本，其餘法國、英國、泰國、新加坡及澳洲各一間。港深創科園公司表示，59個合作伙伴當中，24個是首次在港落戶或擴展業務，料這些企業及機構將在港深創科園投資超過數十億元，創造以千計就業機會。

李家超：將成創科合作重要平台 園方：盡用港優勢

港深創科園與合作伙伴簽署合作備忘錄儀式昨在政府總部舉行。李家超致辭稱，港深創科園憑藉地理優勢，將成為與內地創科合作的重要平台，會繼續發揮自身優勢，加快發展「新質生產力」。創新科技及工業局長孫東致辭稱，合作伙伴的多元背景，反映香港作為國際城市的獨特優勢，而香港要成為國際創新科技中心，「政、產、學、研、投」的合作至關重要。

馬惟善表示，港深創科園會盡用香港在創科的獨有優勢，包括完善的司法和對企業極具吸引力的稅制、優越的上市集資渠道，以及將於園區落實「人才流、物流、資金流和數據流」的跨境便利政策，成為世界級知識樞紐及創科中心。港深創科園表示，部分合作伙伴將成為首批進駐園區的租戶，租用2025年建成的兩棟「濕實驗室大樓」；部分則將成園區生態圈合作伙伴，支持人才、創科公司及園區作為國際創科中心的發展。

範疇涵生物科技工業機械

與港深創科園合作的科技企業不少具生物科技背景，包括來自內地的杭州泰格醫藥、深圳華大基因科技，以及來自日本的藥廠Stella Pharma、澳洲的諾為泰（Novotech）、美國的安盛康泰藥物公司等。另有從事工業機械的日本住友重機械、提供水務和固體廢棄物循環解決方案的法國蘇伊士集團（SUEZ）等。

合作機構亦有投資公司或科企加速器，包括內地的康君資本、泰國企業創新加速器RISE、新加坡風險投資公司Orbit Ventures、香港家族辦公室曾氏集團等；香港6間大學及內地北京大學和清華大學亦是合作伙伴。

港深創科園位於落馬洲河套區，佔地87公頃，屬河套深港科技創新合作區的香港園區，毗鄰深圳河對岸佔地302公頃的深圳園區；港深創科園公司負責管理香港園區，公司董事會成員由香港科技園公司委任，創科及工業局常任秘書長麥德偉為董事會主席。

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