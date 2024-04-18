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「文藝盛事基金」審批制檢討 議員倡改善利益申報 文體旅局：上年度M品牌盛事基金共批3.3億

【明報專訊】政府銳意透過盛事吸引旅客來港，文化體育及旅遊局回覆立法會特別財委會查詢，「M」品牌計劃及「文化藝術盛事基金」上年度（2023/24）共批出3.375億元資助，合共逾306萬人次參與。除早前提及檢討「M」品牌計劃，局方在文件透露，正根據過去一年經驗檢討「文化藝術盛事基金」的審批制度，同時為加強發揮盛事效益，正檢討各項大型盛事資助計劃。有議員建議改善利益申報機制及加強監察，並考慮將與旅遊界合作納為加分元素。

M品牌上年度批18項目新高

文體旅局提交立法會文件顯示，2023/24年度「M」品牌計劃批出18個項目，創歷年新高，參與人次逾64萬，當中獲資助的16項活動，共涉1.974億元。局方表示，2024/25年度預算撥款2億元資助，預計舉辦20項活動，包括棍網球、棒球等8項新活動，冀吸引50萬人參與。「文化藝術盛事基金」2023/24年度則資助13個項目，獲批1.401億元，有近242萬人次參與。來年度（24/25）有多項活動獲基金資助，其中今年舉行的活動涉約5189萬元，包括7月舉行的「武林盛舞嘉年華」，其餘活動未公布數目及詳情。

正檢討各大型盛事資助計劃

過去一年政府資助的大型盛事引起連番爭議，文體旅局正檢討「M」品牌計劃的審批及監管機制。局方回覆議員查詢時進一步透露正在根據過去一年經驗，檢討「文化藝術盛事基金」審批制度，方向包括如何讓旅客更易參與；又表示為加強發揮盛事效益，推動文體旅跨界別融合，正檢討各大型盛事資助計劃。

姚柏良：結合旅界會否加分？

選委界別議員江玉歡稱，當局應改善文藝盛事基金審批委員會的利益申報制度，同時增加各活動的事後檢視工作，例如邀請旅客提供意見。她強調大型盛事不應以量取勝，否則只會難以監察，犧牲活動質素。

旅遊界議員姚柏良表示，政府暫時未就檢討工作與業界商議，期望當局鼓勵主辦單位與旅遊界合作，例如推出旅遊產品、針對重點市場宣傳等，「審批計分時，如果結合旅遊界會否加分？參與活動的旅客比例較高會否加分？」他又認為可邀請專業單位審視主辦機構的能力和經驗，以免盛事「甩轆」。至於應否在資助合約加入條款，姚柏良憂慮設太多限制會阻礙吸引發展成熟的盛事。民建聯鄭泳舜認為「文化藝術盛事基金」已運作約一年，相信當局會恒常檢討，認為未來文藝活動應加強對旅客宣傳。

另外，文體旅局披露2023/24年度康文署轄下博物館及藝術空間的入場人次，當中香港藝術館逾144萬人次參觀，較前一年度大增近1.5倍，一躍成為參觀人數最多博物館；其次為科學館及太空館，分別有逾127萬及95萬人次入場；早前一度醞釀清拆的文化博物館，上年度參觀人次近70萬。

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