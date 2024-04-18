拜登擬提對華鋼鋁加關稅 今「鋼鐵之城」匹茲堡造勢 美媒：為贏藍領票

徵稅料由7.5%增至25%

將查中國造船領域等「不公行為」

據路透社報道，拜登17日訪問匹茲堡市時，將提出對中國的金屬產品大幅提高關稅，作為他在賓州拉攏鋼鐵工人選票的選舉訴求之一。報道引述一名官員稱，在「鋼鐵之城」匹茲堡的造勢活動中，拜登預料將提議把當年時任總統特朗普對中國鋼鋁產品施加的關稅，一口氣從現行7.5%提高至25%。

報道：因應美鋼鋁工人面臨中國挑戰

同時，拜登政府正對中國在造船、海事和物流領域的貿易行為展開調查，可能會導致徵收更多關稅。「美國之音」昨報道，據白宮所發布聲明，拜登認為鋼鐵是美國經濟支柱，也是美國國家安全的基石，不過鋼鐵和鋁業的工人卻面臨來自中國在鋼鐵和鋁行業的產能過剩和非市場性投資所帶來的重大挑戰。聲明稱，在5個工會向美國貿易代表辦公室提交請願書，要求對中國在海運、物流和造船行業的行為、政策和做法作調查之後，拜登政府也做出因應行動。

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）16日在眾議院籌款委員會舉行的有關拜登政府2024年貿易議程的聽證會上說，美國準備使用包括通過採取新關稅行動，以及「對華301條款」關稅的審核等貿易工具，來對抗中國的非市場政策與做法。她同時表示其辦公室「非常接近於完成」對中國關稅的審核。2018年美國時任總統特朗普利用《1974年貿易法》的第301條款，對價值數千億美元的中國進口商品徵收關稅。

美貿易代表：快完成關稅審核

談到對華貿易政策，戴琪說，多年來，中國不受控制的非市場政策和做法摧毁了美國許多勞動社區和行業，包括鋼鐵、鋁、太陽能電池板、電池、電動汽車和關鍵的礦物質。戴琪表示「我們已準備好在這一努力中使用我們的貿易工具，包括通過新的301條款行動和我們對中國301條款關稅的四年審核」。

對於美方擬提高關稅的行為，美聯社分析指雖然白宮在第一時間作解釋，聲稱這是為了保護美國製造業不會被不公平傾銷傷害，但拜登這一宣告，無疑就是刻意維護以重工業為主的賓州與五大湖地區選票。

拜登上周已數次表示對中國的經濟戰略將愈趨強硬。美國「消費者新聞與商業頻道」（CNBC）引述經濟學家普遍認為，拜登威脅對中國課徵更高關稅，比較像政治工具而非經濟手段。洛杉磯加州大學全球供應鏈教授Christopher Tang說「這不能解決問題，只是作秀」，拜登和特朗普都在爭奪藍領的選票。

英國《金融時報》昨晚引述一名美國高層官員說，中國鋼材進口只佔美國鋼材需求0.6%，故加關稅對通脹只有微小影響。

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