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消防料年內26萬次巡查 議員倡舊樓優先

【明報專訊】經民聯立法會議員陸瀚民向消防處查詢，今年預計巡查樓宇消防裝置及設備約26萬次，較去年及前年分別約28萬實際巡查次數少（見表）的原因。消防處回應時強調今年預算約26萬次巡查，較去年原預算約23萬次巡查增加13%。處方解釋，數字不同與一籃子因素相關，包括市場對驗收新樓及大型基建消防裝置及設備的需求、因應每12個月檢查裝置及設備以發出證書，以及處理投訴而巡查等。

被問少於上兩年實數

消防：多去年預算13%

陸瀚民向本報稱，巡查是「防範於未然」，認為巡查次數不應有明顯波動；若處方人手有限，可先加強巡查舊樓或三無大廈。他說會在明天特別財委會質詢當局，除修例加強罰則外，有否迅速及有效方法防止同類事件再發生。

保安局昨就2024/25年度開支預算初步答覆議員提問。政府與市建局2018年推行「消防安全改善工程資助計劃」，協助業主提升樓宇消防安全。市建局去年4月至9月推出第三輪申請，接獲1307宗符合基本要求的申請，當中油尖旺佔269宗最多，局方稱正處理申請，會適時向申請人發出「原則上批准通知書」。截至今年2月，市建局已向162幢樓宇業主發放資助，涉約7200萬元。政府計劃於2024/25年度向市建局發放7.8億元撥款。

消防工程資助1307申請 油尖旺最多

另外，消防處2024/25年度料增加142個職位，涉年薪開支約1.1億元，當中11個職位涉及提升舊樓消防安全措施的人手需要，包括推行代辦工程機制及成立樓宇改善支援中心，將增聘3名助理消防區長、5名高級消防隊長或消防隊長，以及消防區長、首席技術主任、高級屋宇裝備督察各一名。

相關字詞﹕消防安全改善工程資助計劃 消防處 屋宇署 消防安全建築物條例

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