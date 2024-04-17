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未遵辦消防屋署指令 李倡加罰則定執法優次

【明報專訊】劏房賓館林立的佐敦華豐大廈上周發生奪命三級火，揭示大廈多年未遵辦消防安全指示及強制驗樓令。特首李家超昨日稱，將修例增加未有遵辦相關指令的罰則，以確保具阻嚇力，並要求相關部門設定執法優次及壓縮程序。至於政府擬修例容許當局介入代辦未遵令的消防工程，事後再追收費用，他說已要求保安局將提交修例草案的時間縮短兩三個月。有議員提倡就不遵辦消防安全指示加入監禁式罰則。

代辦消防工程 促保安局加快修例

發展局昨回覆稱，火災後會循多方面加強執法和檢控，包括重訂執法及檢控優次，集中處理多賓館及劏房等高消防風險大廈；會精簡工作流程及調配人手，透過屋宇署「快速檢控組」加快檢控工作，包括擬備檢控文件及安排法庭發傳票等縮短時間。保安局回覆稱會全面和通盤考慮如何制定代辦工程機制，令真正有需要的目標樓宇業主可獲政府協助。

發展局：先處理多賓館劏房者 加快檢控

李家超昨出席行政會議前稱，已要求消防處和屋宇署再壓縮程序，並重新審視長期延誤個案，設定執法優次，並將增加不符屋宇署要求改善工程大廈的罰則。被問到不同部門有否失職，他說令個人居住環境安全是每個大廈單位擁有者的責任，如有困難可向不同部門求助。

田北辰倡不遵消防指示可監禁

實政圓桌立法會議員田北辰稱，違反《建築物條例》只涵蓋無合理辯解而無遵從命令者，不少大廈以法團換屆、招標價格高昂等原因，作為「尚方寶劍」拖延遵從命令，故建議署方修例，把「無合理辯解」改為只接納「不可控制」因素，否則相關法例猶如「有牙而不用的老虎」。他說，即使《建築物條例》授權法庭判處監禁，但由於罰則太輕，多數違例者遭罰款或緩刑，故建議政府提高不遵從強制驗樓令的罰則，舉例罰款增至10萬元及監禁多於1年，以增阻嚇。

田又稱，過去數年火災較「冧樓」導致更多傷亡，不遵辦消防安全指示卻只罰款，較不遵從強制驗樓令及僭建物清拆令還輕，對劏房業主等違例者形同虛設，建議加入監禁罰則，否則難以改善大廈多年無遵從指令的情况。

李家超昨稱，相信今年內當局會就《消防安全（建築物）條例》修訂提交立法會。

消防料每年代最多60廈做工程

消防處昨回覆民建聯鄭泳舜書面查詢稱，政府只會在特殊情况下才會為不遵辦《條例》要求的目標樓宇做代辦工程，令真正有需要者得到政府協助，料每年可為約20至60幢目標樓宇做代辦工程。鄭建議當局善用「三方協調機制」，即由發展局統籌，聯同屋宇署、民政事務總署及市建局，加緊處理未遵辦驗樓令及消防指示等個案。

議員楊永杰說期望今年第三季前完成修例，並建議引入彈性懲罰機制，例如法團證明曾聯絡業主處理問題不果，可獲酌情處理，但有能力卻不處理指示的法團應面對監禁等更高刑罰，且受罰對象涵蓋所有業主及法團才有阻嚇力。

另外，華豐大廈三級火再多一名傷者情况好轉。截至昨晚10時，3人情况危殆，1人情况穩定。水務署昨在facebook專頁「滴惜仔」表示，大廈3樓以上樓層的冲廁水供應昨傍晚大致恢復。

相關字詞﹕建築物條例 消防安全建築物條例 華豐大廈三級火

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