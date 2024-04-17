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簡屋營運淨開支 估算5年44億 每伙管理保養月需千元 議員盼盡慳

【明報專訊】兩批造價共逾247億元、共約3萬伙的簡約公屋，其中首個元朗攸壆路項目2100伙營運及管理合約周五（19日）截標。房屋局最新資料顯示，5年內營運約3萬伙簡約公屋淨開支估計近44億元，初步估算每伙日常管理和維修保養支出每月約1000元。翻查資料，2022/23年度房委會轄下公屋平均每伙每月直接管理費用約581元。有立法會議員認為簡約公屋營運開支不能與公屋直接比較，亦要考慮可加快改善基層市民急切住屋需要的因素，但希望當局日後盡力壓縮營運支出。

參考過渡屋 包社會服務社區設施

立法會本周起舉行特別財務委員會會議，審議2024/25年度政府開支。民建聯陳學鋒問及每伙簡約公屋維修、保養、管理及差餉成本，房屋局回應稱，簡約公屋除提供住屋外，亦為居民及地區提供不同服務和設施，因此其營運除涵蓋租務管理、物業管理和日常保養維修，亦包括社會服務及便利店等其他基本社區設施。局方初步估計營運約3萬伙簡約公屋淨開支（已扣除租金收入）約43.9億元，2024/25年度會預留約1354萬元作營運項目撥款。

政府消息稱，有關營運開支估算主要參考其他過渡房屋項目，除一般日常管理和維修費用外，亦涵蓋租戶遷出後單位翻新、協助審核入住申請、編配單位和處理租務等，另涵蓋提供不同社會服務、營運配套設施、項目營運結束時安排住戶遷出，並計及通脹和應急費等。

房屋局：不宜與其他公營屋比較

房屋局強調上述數字為初步估算，實際營運支出視乎各項目中標價格；由於簡約公屋營運模式跟其他公營房屋不盡相同，相關平均成本不宜直接比較。

三四人單位比例 梁文廣倡增

當局去年初公布首批1.7萬伙簡約公屋涉25億元營運開支，選委會界林筱魯曾表達關注。他昨表示，需掌握簡約公屋管理合約細節，才可判斷營運開支估算是否合理，因入標的物管機構所承受風險與一般屋邨管理服務合約不同，未必適宜直接比較。

立法會房屋事務委員會委員陳學鋒及梁文廣均認為，簡約公屋能盡快改善居於不適切居所市民的生活環境，因此營運開支較高可以理解。陳表示稍後會向房屋局追問各項支出所佔比例，並希望當局壓縮部分支出。梁促請當局調整簡約公屋1至2人單位和3至4人單位分佔總數七成和兩成的比例，提出減少1至2人單位及增加3至4人單位比例。

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