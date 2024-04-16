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大家樂全線品牌今起用非塑外賣餐具 每份1元

【明報專訊】首階段管制即棄塑膠產品下周一（22日）起實施，涵蓋即棄餐具及部分塑膠產品。大家樂集團有限公司昨日宣布，旗下全線品牌逾380間分店今日起轉用非塑膠外賣餐具，每份收費1元。被問及環保署早前稱塑膠及非塑膠餐具價錢相若，餐廳收費是否變相加價時，大家樂集團首席執行官梁可婷說，非塑膠外賣餐具成本較以往貴一倍，但沒全數轉嫁消費者，「只是一個象徵式的收費」，希望鼓勵顧客自攜餐具，集團短期內未有再加價打算。

梁可婷稱集團很早已控制塑膠外賣餐具數量，現已所剩無幾，並於上周起派發非塑膠外賣餐具，收集顧客對餐具的意見。

大家樂：成本貴一倍 沒全轉嫁消費者

梁可婷表示，集團旗下六大餐飲品牌包括大家樂、一粥麵、米線陣、上海姥姥、意粉屋及Oliver's Super Sandwiches亦會推出「大家愛地球減塑行動」，顧客今起到上述餐飲品牌惠顧指定產品，可以35元換購Hello Kitty環保餐具一套，或以128元換購環保餐具套裝。另外，集團選取8間分店做試點，推行「大家自攜杯」計劃，鼓勵顧客使用自攜杯購買飲品。

連鎖快餐店大快活早前亦宣布下周一起停止提供即棄餐具，外賣顧客可自備餐具、付1元加購環保餐具包，或付2元加購不鏽鋼製環保餐具包。美心集團回覆本報查詢表示，旗下餐廳今起停止提供發泡膠食物容器及膠餐具，各餐廳亦不會免費提供即棄膠手套；美式漢堡連鎖店Shake Shack則於下周一起提供可重用餐具。位於油麻地的連鎖外賣點心店「包點料理」日前亦貼出告示，稱為響應環保停止派發即棄餐具，顧客可付1元加購環保餐具包。

相關字詞﹕大快活 美心集團 大家樂 塑膠餐具 塑膠

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