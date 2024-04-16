大家樂全線品牌今起用非塑外賣餐具 每份1元

梁可婷稱集團很早已控制塑膠外賣餐具數量，現已所剩無幾，並於上周起派發非塑膠外賣餐具，收集顧客對餐具的意見。

大家樂：成本貴一倍 沒全轉嫁消費者

梁可婷表示，集團旗下六大餐飲品牌包括大家樂、一粥麵、米線陣、上海姥姥、意粉屋及Oliver's Super Sandwiches亦會推出「大家愛地球減塑行動」，顧客今起到上述餐飲品牌惠顧指定產品，可以35元換購Hello Kitty環保餐具一套，或以128元換購環保餐具套裝。另外，集團選取8間分店做試點，推行「大家自攜杯」計劃，鼓勵顧客使用自攜杯購買飲品。

連鎖快餐店大快活早前亦宣布下周一起停止提供即棄餐具，外賣顧客可自備餐具、付1元加購環保餐具包，或付2元加購不鏽鋼製環保餐具包。美心集團回覆本報查詢表示，旗下餐廳今起停止提供發泡膠食物容器及膠餐具，各餐廳亦不會免費提供即棄膠手套；美式漢堡連鎖店Shake Shack則於下周一起提供可重用餐具。位於油麻地的連鎖外賣點心店「包點料理」日前亦貼出告示，稱為響應環保停止派發即棄餐具，顧客可付1元加購環保餐具包。