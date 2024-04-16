健明邨六桶兩壞 管理員：常故障 油麗邨廚餘堆積 環署：已派員教導新物管

觀察：油麗邨回收桶旁有蚊蟲

本報上周四晚就油麗邨回收桶事件向環保署查詢。環保署上周五（12日）在「大嘥鬼」社交平台發帖，解釋屋邨新的物管公司和清潔團隊未熟悉如何處理回收桶運作，當局在看見網民照片後，隨即派員教導工作人員。記者周日（14日）再到該邨，發現回收桶已正常操作。

有居民稱遇爆滿需行10分鐘至他樓傾倒

油麗邨住戶向本報表示，見過有人把廚餘棄置桶旁，認為屋邨回收桶數量不足。持拐杖的康麗樓居民吳伯伯說，當廚餘桶爆滿時，他需步行約10分鐘到其他樓宇倒廚餘。翠麗樓居民彭女士建議最少每座樓一個回收桶。秀麗樓居民吳先生問記者「幾多人、幾多戶才有一部」，他亦關注衛生問題，稱回收不當會惹飛蟲，影響樓上住戶。

有10座樓的將軍澳健明邨設有6部回收桶。記者周日下午5時至6時發現兩部壞機，在掃描二維碼後，健暉樓的回收桶無法開啟，居民關女士亦嘗試掃碼，但回收桶無反應，故轉往明宙樓棄置廚餘；明星樓廚餘桶蓋一直打開，後來管理員張貼告示，稱有待維修。記者昨致電健明邨的物管公司查詢，管理員表示明星樓的回收桶昨早已恢復運作，每日至少清理回數桶兩次，並稱健暉樓和健晴樓回收桶經常故障。

彩虹邨1桶「待修」1屏無顯示

記者昨中午亦到有11座樓的彩虹邨，6部回收桶中，白雪樓的貼有「待修」告示，丹鳳樓的回收桶屏幕無法顯示但仍能操作。對於回收桶故障，本報昨致電房署彩虹邨辦事處，對方稱已跟進個案。居民翁女士稱不清楚邨內回收桶數目，不過若每座樓都有，可加強居民回收廚餘動力。彩虹邨的清潔公司回應每日會更換2至3次內桶。

居民可利用「綠綠賞」的二維碼操作智能廚餘回收桶，每次使用可儲積分，達到某一分數可兌換糧油。